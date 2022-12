Al GFVip approda la mamma di Tavassi: ma sapete chi è? Una grandissima attrice

Ieri sera Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa ad Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina infatti ha avuto modo di incontrare sua madre che gli ha fatto una bellissima sorpresa.

Ovviamente chi ha visto in tv Emanuela Fuin sicuramente si è chiesto “ho già visto questa donna” e possiamo dirvi che è così. Emanuela ha un’importante carriera televisiva alle spalle e negli anni 80 era molto ricercata in tv.

Emanuela Fuin incontra il figlio Edoardo al GFVip

Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi, è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per salutare il figlio e conoscere Micol Incorvaia, la concorrente con la quale Edoardo sta vivendo un flirt che potrebbe diventare importante.

A determinare il suo ingresso nella Casa è stata la recente crisi di Micol, rifugiatasi in lacrime nel confessionale dopo avere scoperto Edoardo a mantenersi di lei con Antonella Fiordelisi. A tal proposito, Emanuela ha voluto dare qualche consiglio al figlio, invitandolo a non parlare con certe persone e ad essere sincero con Micol. Nei suoi occhi vede un grande amore e per la prima volta ha dichiarato di vedere il figlio innamorato.

Chi è la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi

La signora Tavassi ha suggerito al figlio di mantenersi lontano da alcune persone e alla domanda di Signorini se volesse incontrare Antonella ha risposto anche di no! Insomma, Emanuela pare avere le idee molto chiare sulla Fiordelisi ma anche su Micol

Intanto, appena aver visto la donna in tv, in tanti subito hanno ipotizzato di averla già vista da qualche parte. Infatti, è proprio così, la madre di Guendalina ed Edoardo, oltre a somigliare molto all’influencer ha anche una grande carriera televisiva alle spalle. In passato, infatti, ha lavorato in tv con Renzo Arbore e Nino Frassica e ha recitato in film come Palla al Centro e Un Tassinaro a New York.

E’ comparsa anche negli show L’araba fenice su Italia Uno e Fantastico, alla fine degli anni Ottanta, nell’edizione condotta da Enrico Montesano e Anna Oxa. Nel corso della sua carriera è stata anche attrice, sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha recitato nella fiction Commesse, andata in onda dal 1999 al 2002, insieme a Sabrina Ferilli e Nancy Brilli.