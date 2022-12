Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: “È finita”. la reazione a Ballando con le Stelle

Il ripescaggio del primo campionato di Ballando con le Stelle ha portato alla vittoria di Luisella Costamagna. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno osservato sul posto il quasi compimento dello chef

Si è svolto ieri sera il primo contest del talent show condotto da Milly Carlucci dopo la pausa di sabato scorso per i Mondiali in Qatar. Una celebrazione che inizia con un aggiornamento sulla salute di Gabriel Garko. L’attore ha subito un altro infortunio: è ancora in corsa, ma è ancora lontano dalla vittoria.

La parte più significativa dell’episodio è stata il ripescaggio. Tutte le coppie eliminate hanno partecipato ad un concorso per avere la possibilità di partecipare anche alla gara di venerdì 23 dicembre. Le due coppie che si sono qualificate per i playoff sono state quelle composte da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina.

Il cuoco ha abbandonato il progetto, essendo arrivato ad un passo dal consenso finale. Dopo le numerose polemiche che lo hanno circondato e il giornalista che ha partecipato a questa trasmissione, hanno subito commentato la conclusione della lunga trasmissione.

Lucarelli e Biagiarelli: la conclusione di Ballando con le Stelle

L’esperienza di Lorenzo Biagiarelli su Ballando con le stelle è completa. Un percorso doloroso per lui, vista la presenza della fidanzata in giuria e tutte le polemiche sorte prima dell’inizio della trasmissione. Inoltre, ha dimostrato di essere capace di partecipare e, soprattutto, c’è stato un aumento consistente.

Si è gonfiato ed è diventato vita, specialmente negli episodi finali, ha eseguito alcune sequenze di danza piuttosto impegnative. Ieri a conclusione della puntata i due si sono recati in albergo e hanno postato su Instagram una foto che documentava la loro esperienza durante la trasmissione oltre che l’esperienza complessiva.

La felicità negli occhi di entrambi nonostante lo scarso piazzamento. La giornalista, con il suo tipico sarcasmo, ha espresso il suo entusiasmo per il fatto che la storia sia finita così per quasi tutti e due. Anzi, forse è stato meglio così, viste le polemiche che ieri sera hanno nuovamente distolto l’attenzione del pubblico dal ballo e dall’esecuzione della coreografia. Secondo Lucarelli, Lorenzo si sarebbe tranquillamente salvato se avesse avuto un’altra fidanzata.