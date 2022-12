Domenica In, cancellata l’intervista di due ospiti: cosa è successo

Mara Venier in onda con Domenica In: arriva Eros Ramazzotti

Oggi va in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier anche per questa domenica è pronta ad ospitare tanti personaggi dello spettacolo ,tra cui Eros Ramazzotti. Il cantante romano ritornerà negli studi di Zia Mara per parlare dei suoi nuovi progetti e sicuramente per svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Ma non solo sicuramente, la Venier ricorderà con amore anche Siniša Mihajlović, venuto a mancare pochi giorni fa dopo la lunga battaglia contro la leucemia. Insomma, come sempre non mancheranno emozioni e commozione. Nelle ultime ore, però due donne si sono schierate contro la conduttrice che sembra che da mesi le stia tenendo in bilico. Di chi stiamo parlando?

Stefania Nobile e Wanna Marchi contro Mara Venier

Stiamo parlando di Stefania Nobile e di Wanna Marchi. Madre e figlia di recente hanno rilasciato una lunga intervista a Casa Pipol dove hanno parlato della loro vita dopo il carcere. Nel dettaglio Stefania è stata molto dura contro parecchie trasmissioni, affermando che lei e la madre nonostante abbiano pagato la loro pena in Italia sono ancora condannate. Una sorte di ergastolo bianco, lo ha definito, cosa che all’Estero non è così.

Dopo il loro documentario uscito su netflix, che tra l’altro ha preso molti consensi, le due hanno spiegato che sono molto ricercate e non vedono l’ora di ricevere un programma tutto l’oro. Questo però accade di più fuori dal nostro paese, in quanto qui vengono ancora messe alla gogna.

Salta l’ospitata a Domenica In: le critiche di Stefania

La Nobile, ha continuato dicendo che è rimasta molto male per un’ospitata saltata. In particolar modo si è riferita a Mara Venier che pare da mesi dice di volerle nel suo studio. Stefania ha precisato che sono molto amiche e che la conduttrice Rai le è stata molto accanto anche quando è morto suo padre.

Proprio per questo motivo ha sempre detto di voler portare a Domenica In sia lei che la madre in modo da far conoscere agli italiani un lato di loro che nessuno ha mai visto. Purtroppo, quel momento almeno fino ad oggi non è mai arrivato.