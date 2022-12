Chiara Ferragni: “Così non lo aveva mai fatto”. Il duro sfogo dopo le critiche sul fisico e sul suo lavoro

Chiara Ferragni è stata costretta a intervenire in suo favore dopo diversi commenti negativi su di lei e sul suo corpo. Non aveva mai parlato di cose del genere e così duramente su Instagram

Continua senza sosta il torrente di commenti negativi rivolti a qualsiasi post condiviso sui social da Chiara Ferragni e dal marito Fedez. Hanno creato un notevole business sui social media. Tuttavia, sono spesso accusati di motivi diversi che non cambiano nel tempo.

L’aspetto più frustrante è il modo in cui espongono i loro figli e la frequenza con cui lo fanno. In realtà, molte persone credono che violerebbero i diritti fondamentali dei bambini e che tutti i fanciulli devono possedere, a quell’età, la capacità di decidere se partecipare o meno ai contenuti social.

Inoltre, l’imprenditrice digitale viene spesso criticata per il suo stile di vita, spesso descritto come superficiale. Questo è solo l’inizio: il suo abbigliamento non convenzionale è considerato inappropriato per una moglie e una madre. Frustrata da tutte le critiche quotidiane su tutte le sue piattaforme di social media, l’imprenditrice digitale si è rivolta a Instagram per liberare le sue frustrazioni pubblicando una serie di storie in cui ha espresso la sua opinione una volta per tutte.

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il body-shaming avvenuto nei giorni scorsi

L’influencer più famosa d’Italia, si è presa qualche minuto per dire la sua suii commenti negativi che sono stati rivolti al suo corpo e alla sua decisione di indossare biancheria intima rossa, perfetta per le feste, il Natale. Ha esordito mostrando una serie di frasi rivolte a lei per comprendere meglio il suo lungo sfogo:

“Sono abituata a questi commenti. Quelli sul mio fisico e la mia persona li leggo da quando avevo 19 anni. Sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno. Però almeno non fate finta che sia libertà di pensiero, questa è maleducazione, sotto tutti i punti di vista. Cosa state insegnando a tutte le persone? Che è normale dire cattiverie agli altri? Secondo me fate schifo“.

Come se non bastasse, ha proseguito la donna, rivolgendosi a chi fa perdere minuti preziosi del suo tempo a scrivere certe cose: “Se volete esprimere un concetto, pensate prima se questo concetto può aiutare qualcuno in qualche modo oppure è solo dar fiato alla bocca”. Una Chiara Ferragni in una nuova versione, senza filtri. Parole forti e toni inusuali a cui non aveva mai assistito prima. In passato ha risposto a questi commenti con un misto di indifferenza e sarcasmo, questa volta ha lasciato spazio ad altro.