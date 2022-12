Emma Marrone torna a casa, ma qualcosa va storto: la colpa è di Mamma!

Emma Marrone è tornata in Puglia per un breve lasso di tempo tra due diverse imprese. Il personaggio più in vista è senza dubbio sua madre Maria, vi spieghiamo perché

Il periodo attuale è notevole per uno dei cantanti più apprezzati e rispettati nel panorama musicale italiano. Emma Marrone, da qualche settimana Sbagliata salita Leone con il suo nuovo singolo e documentario, è tornata dopo una lunga assenza. L’abbiamo vista l’anno scorso dietro il bancone di X Factor e il suo Gianmaria ha vinto i Giovani di Sanremo e a febbraio salirà sul palco dell’Ariston.

Intanto, presumibilmente prima delle vacanze di Natale, che trascorrerà altrove, la tigre di Aradeo ha raggiunto la sua famiglia nel Salento. Dopo la morte del padre, Roario e le sue due figlie divennero ancora più parte integrante dello stesso nucleo.

Si sono sostenuti a vicenda il più possibile, al fianco del fratello di Marrone. Tuttavia, il fine settimana di Emma appare privo di tranquillità e senza ‘distrazioni’. Diversi tweet hanno documentato una situazione umoristica che la donna non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi follower.

Emma Marrone e la mamma Maria: i frequenti ‘interventi’ sui social condivisi pubblicamente

Emma Marrone, attraverso diversi tweet, ha raccontato a tutti i suoi followers le prime ore nel Salento. Maria è stata accolta con lo stesso entusiasmo e amore di sempre: forse un po’ troppo, soprattutto per quanto riguarda i sapori della loro casa.

Sono in Salento da 5 minuti e non so come fermare mia madre che vuole farmi mangiare qualsiasi cosa.

Amore di mamma❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 17, 2022

La cantante non ha mai cercato di nascondere la sua bravura con la forchetta: è troppo chiederle di astenersi dall’entrare in troppe dispute? Maria di certo non ha mancato di viziare la figlia maggiore con una varietà di deliziose prelibatezze solo pochi istanti dopo il suo ritorno.

L’azienda offre anche una serie di altri vantaggi, tra cui l’assicurazione sanitaria, le ferie pagate e il rimborso delle tasse scolastiche. La cantante ha continuato a condividere con il pubblico informazioni sul popolare social network condividendo un altro sipario, sempre con lei e sua madre.

Io alle 20:30 volevo andare a dormire.

Mia madre mi a ha detto “se non vai a divertirti ti caccio di casa”

Metodo Montessori.

Sicuro. — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 17, 2022

Dopo questo, i commenti divennero naturalmente una frenesia unanime. Molti di noi hanno vissuto almeno una di queste situazioni. Quest’ultimo è più comune del primo. Tuttavia, immaginare la Marrone, pronta a ritirarsi a letto in pigiama e ciabatte sabato alle 20:30, è estremamente difficile per i suoi fan e non solo.