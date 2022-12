Sonia Bruganelli, sapete quanto costa la sua borsetta Hermes? Avreste potuto acquistare un monolocale

Sa sempre come far parlare di se Sonia Bruganelli e lo ha fatto anche ieri sera nel suo ruolo da opinionista al GFVip.

La moglie di Paolo Bonolis spesso è soggetta a critiche da parte dei fan per via della sue spese pazze. E’ successo lo stesso anche nella diretta di ieri dove si è presentata con una mini borsetta Hermes dal prezzo esagerato!

Sonia Bruganelli: sapete quanto costa la sua mini borsetta?

La mini borsetta Hermes che aveva ieri sera Sonia Bruganelli possiamo dire di certo non è alla portata di tutti e tanto meno delle persone benestanti. La moglie di Paolo Bonolis ieri sera si è davvero superata presentandosi con una borsa dal valore di mezzo appartamento. Quanto costa? La mini bag di Hermes in possesso dell’imprenditrice ha un costo intorno ai 40mila euro.

Per la precisione 39.147 euro, come riferiscono alcune informazioni presenti in rete. A quanto pare per acquistarla non basta nemmeno recarsi presso il negozio della griffe ma attendere un anno per averla. Sonia ha poi spiegato che la borsetta extra lusso è stata un regalo di suo marito Paolo Bonolis e ovviamente dopo queste parole si è scatenato il putiferio.

Fan scatenati sul web dopo l’annuncio

Sonia Bruganelli ha poi raccontato a Signorini che ha fatto una sorta di gioco con mio marito. “Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”, ha risposto. La replica ha raccolto l’applauso del pubblico in studio. L’imprenditrice non ha provato il minimo imbarazzo. D’altra parte è risaputo che non è persona che prova sensi di colpa nello sfoggiare uno stile di vita agiato.

Nello stesso tempo sul web si è scatenato il caos. In tanti l’hanno criticata di ostentare il suo lusso e di mettere in evidenza la sua posizione adagiata. Al popolo web, infatti, questo non è mai piaciuto motivo per cui spesso è mira di tutti.