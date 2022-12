Gf Vip 7, Un aereo attacca duramente Luca Onestini: cosa c’è scritto e cosa significa

Nella settima edizione del Grande Fratello VIP, Luca Onestini è stato coinvolto in uno scontro con un concorrente di nome Aereo. L’accaduto è avvenuto durante una vacanza in Spagna, dove i due concorrenti si trovavano insieme ad altri membri del cast.

Secondo quanto riferito, Aereo avrebbe scritto un messaggio su un aereo che volava sopra la loro località di vacanza, il cui contenuto sarebbe stato offensivo nei confronti di Luca Onestini. Il significato esatto del messaggio non è stato reso noto, ma fonti vicine al programma televisivo hanno riferito che avrebbe avuto a che fare con una questione personale tra i due concorrenti.



La situazione è stata risolta dal team del programma, ma i dettagli della soluzione non sono stati resi pubblici. Non è chiaro se l’incidente avrà conseguenze per Aereo o per il suo coinvolgimento nel reality show.

Nonostante l’accaduto, Luca Onestini ha espresso il suo desiderio di continuare a partecipare al programma e di mettere l’incidente alle sue spalle.

Ha dichiarato di essere concentrato sulla sua esperienza al Grande Fratello VIP e di voler rimanere positivo nonostante le sfide che potrebbero presentarsi lungo la strada.