Noemi Bocchi, dura stoccata all’ex marito: la compagna di Totti parla per la prima volta

In questo periodo ha fatto il giro del web un’intervista rilasciata dall’ex marito di Noemi Bocchi, ovvero, Mario Caucci. L’uomo ha raccontato ai giornalisti di Chi dei retroscena inediti sulla sua ex e su chi sia davvero.

Le sue dichiarazioni sono state piuttosto forti e pungenti, al punto da mettere fortemente in discussione la reputazione della donna. Ad ogni modo, la compagna di Francesco Totti ha deciso di replicare. Vediamo cosa ha detto.

Noemi Bocchi replica alle accuse dell’ex marito

Noemi Bocchi ha voluto lanciare una stoccata all’ex marito. Quest’ultimo, recentemente ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti contro la donna. Nello specifico, ha insinuato che la protagonista avesse raccontato delle bugie in merito a chi sia davvero, al suo percorso di studi e a ciò che cerca realmente nella vita. Mario, infatti, ha dipinto Noemi come una donna arrivista, che sa perfettamente dove vuole arrivare e come ottenere tutto ciò che desidera. In poche parole, le ha dato dell’arrivista.

Simili dichiarazioni hanno fatto il giro del web in men che non si dica. Ad ogni modo, inaspettatamente, la Bocchi ha deciso di replicare. La donna, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories, sul suo account che risulta essere privatissimo e aperto solo a pochi eletti. In tale commento ha voluto ringraziare una persona misteriosa per i 10 splendidi anni vissuti insieme.

La dura stoccata e la reazione di Totti e Ilary

Il post in questione, però, era ironico, sta di fatto che la compagna di Totti ha aggiunto delle emoticon che ridono e una musica da circo in sottofondo. Il nome dell’ex marito non è mai stato fatto in maniera esplicita, tuttavia, tutti sono convinti che Noemi Bocchi si riferisse proprio a lui. Al momento, però, la donna non ha voluto fare nessun altro aggiornamento a riguardo.

Per il momento, il rapporto con Francesco Totti prosegue a gonfie vele. I due hanno preso casa insieme a Roma ed hanno deciso di ufficializzare la loro relazione anche pubblicamente. La coppia, infatti, ha presenziato ad eventi pubblici durante i quali non hanno esitato a mostrarsi felici e innamorati. Ilary Blasi, invece, continua a generare grosso sgomento per la sua frequentazione con Bastian. In molti, infatti, hanno insinuato che i due abbiano finto di stare insieme solo per una ripicca ai danni dell’ex calciatore.