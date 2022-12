Oroscopo 20 dicembre 2022: Leone compassionevoli, Acquario tentati

Le previsioni dell’oroscopo del 20 dicembre 2022 invitano i Cancro a cogliere al volo delle opportunità. Gli Ariete sono un po’ troppo indecisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non sapete in che direzione andare? Forse è il caso di fermarsi un attimo. Approfittate di questi imminenti giorni di festa per prendervi una pausa e riconciliare un po’ le idee.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 20 dicembre vi invitano ad essere più tranquilli. Spesso tendete ad arrabbiarvi anche per cose piuttosto futili. Se state lavorando ad un nuovo progetto, partire dalle basi.

Gemelli. Siete un po’ indecisi in ambito professionale. Se ci sono in ballo più opportunità, valutate quella che vi rende maggiormente in pace con voi stessi. In amore ci vuole un po’ di coraggio in più.

Cancro. Buon momento per iniziare un nuovo progetto lavorativo. Siete favoriti sotto questo punto di vista, pertanto, vi conviene giocare d’anticipo. Non siate troppo severi con voi stessi quando commettete degli errori di valutazione.

Leone. In amore e nel lavoro vi impegnate sempre tanto per dare il meglio di voi. Solitamente dinanzi gli errori altrui siete rigidi, ma in questo periodo potreste mostrare molta più compassione.

Vergine. In amore vi sentite particolarmente appagati. Buon momento per iniziare una nuova avventura, anche in ambito professionale. Allargate i vostri orizzonti nel lavoro e non chiudetevi nel vostro mondo.

Previsioni 20 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata piena di risposte quella odierna. Cercate di fare le giuste domande. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Forse potreste ricevere qualche interessante sorpresa.

Scorpione. Avete bisogno di una scossa che vi consenta di fare quelle cose che, solitamente, evitate o avete paura di realizzare. Ricordate che volere è potere, quindi, osate.

Sagittario. Spesso vi lasciate intimorire da quello che dicono o pensano gli altri, pertanto, finite per non comportarvi come vorreste. Cercate di credere di più nella vostra capacità di giudizio.

Capricorno. Giornata molto importante per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo del 20 dicembre 2022. Ci sono dei nodi che verranno al pettine. Forse della amicizie potrebbero vacillare, ma meglio soli che male accompagnati.

Acquario. L’amore procede a gonfie vele, tuttavia, potreste cedere a qualche tentazione in questo periodo. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di capire se ne valga davvero la pena oppure no.

Pesci. Siete un po’ troppo emotivi in questo periodo. Non siate troppo pretenziosi in amore. Nella vita è necessario fare delle scelte. Ricordate che non si può avere sempre tutto, talvolta bisogna accontentarsi.