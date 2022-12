Il Paradiso delle signore spoiler 22 dicembre: Armando fa una scoperta su Vito

Nella puntata di giovedì 22 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Irene comincerà gradualmente a riprendersi dopo la partenza di Stefania. La giovane arriverà addirittura a pensare di fare una scelta importante.

Per quanto riguarda Veronica ed Ezio, invece, la donna prenderà una decisione in merito alla loro situazione sentimentale. Gloria non sarà affatto felice per come andranno le cose. Armando, dal canto suo, farà una scoperta su Vito che gli genererà dei sospetti.

Riavvicinamento tra Ezio e Veronica al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 22 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Irene sarà molto sollevata dopo quanto accaduto la sera prima. La ragazza, infatti, sentirà meno la mancanza della sua amica Stefania. A tal riguardo, valuterà anche un’importante decisione. La giovane, dunque, inizierà a valutare di prendere una nuova coinquilina con cui condividere l’appartamento.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Veronica deciderà di assecondare la scelta di Ezio di entrare in società con Gloria. La donna comunicherà tale notizia al suo compagno e poi gli farà un invito. La protagonista, infatti, desidera che Colombo ritorni a vivere sotto il suo stesso tetto. Tra i due, dunque, tornerà il sereno. Gloria scoprirà che le cose tra il suo ex e la sua compagna siano tornate distese e non potrà che esserne un po’ delusa e rammaricata.

Spoiler 22 dicembre: la scoperta di Armando

Marcello, invece, sarà sempre più deciso a riconquistare Ludovica. Il ragazzo non ha minimamente la voglia e l’intenzione di permettere alla giovane di porre irrimediabilmente fine al loro legame. Per tale ragione, il giovane Barbieri organizzerà un grande affare per la sua scalata sociale. A tal riguardo, chiaramente, non potrà non chiedere aiuto anche ad Adelaide. Riuscirà, dunque, nell’intento di fare nuovamente colpo sulla ragazza?

Intanto Vittorio e Matilde vengono a conoscenza che il loro incontro con la Martinelli non abbia dato gli esiti sperati. La donna, infatti, non riuscirà a prendere parte al servizio fotografico a cui avrebbe dovuto partecipare. Conti, allora, avrà un’idea. Il direttore dello shopping center, infatti, proporrà alla Frigerio di essere lei la modella di punta. La donna, però, non accoglierà di buon grado la richiesta, pertanto declinerà l0invito. Infine, Armando farà una scoperta su Vito. Quello che ha appreso gli farà sorgere dei sospetti sul conto del ragazzo.