Cristina Quaranta ‘asfalta’ Sarah Altobello: Ecco tutta la verità sul fidanzato

Altobello è stata una dei concorrenti del Grande Fratello Vip più discussi durante il mese di dicembre. Al di fuori, Cristina Quaranta ha svelato la verità sul fidanzato

Uno dei temi più gettonati del Grande Fratello Vip nelle ultime ore è senza dubbio il presunta ‘allontanamento dalla casa di Attilio Romita. Nella puntata di dell’altro ieri sera, Alfonso Signorini ha fatto sapere che la sua compagna, Mimma Fusco, avrebbe lasciato il giornalista e non intendeva più permettergli di rientrare nella sua abitazione.

Tuttavia, l’imprenditrice barese sul suo account Instagram ha dichiarato che non è così. Vuole solo confrontarsi con Romita e, cosa più importante, non ha intenzione di lasciarlo. Signorini credeva di aver interpretato male i testi per aumentare gli ascolti del suo spettacolo.

La fonte della rabbia della compagna di Romita è la riconciliazione tra l’ex conduttore del TG1 e Sarah Altobello. Il primo però lo aveva fatto arrabbiare di recente e Romita ha espresso il desiderio di “portarla nel van”. Dopo alcuni brevi momenti di vicinanza, Attilio ha rilasciato bruscamente Sarah, definendola “troppo fru fru”. Questo non è bastato a calmare Mimma Fusco, che desiderava un confronto con il compagno per chiarire di persona l’accaduto. Di recente, molti si sono chiesti se Sarah Altobello, che ha cercato di flirtare con la sua coinquilina, fosse fidanzata.

Il fidanzato di Altobello

Come riportato in precedenza, i vipponi che sono assenti causa eliminazione dal Grande Fratello ogni volta che c’era una puntata serale. A dicembre Canale 5 ha deciso di ripristinare il doppio appuntamento nei giorni 10 e 17, scegliendo il sabato invece del giovedì sera.

Alcuni ex concorrenti che non si trovano a Roma risiedono ancora nei pressi di Cinecittà nel fine settimana, poiché la differenza di sole 48 ore tra i due appuntamenti televisivi è significativa. Oggi Cristina Quaranta ha postato questa Instagram Story:

Ha salutato e scherzato con tutti i vipponi che erano con lei: Luciano Punzo, Elenoire Ferruzzi, Marco Bellavia, Amaurys Perez. Ha dichiarato: “Ovviamente sta chattando con la moglie“. Subito dopo: “Poi c’è Tony, che non chatta con nessuno perché la fidanzata è dentro la casa“. L’individuo in questione si chiama Tony Toscano e nella sua biografia su Instagram scrive di essere un “artist manager” e un “produttore”. È ufficialmente il suo agente, ma molte persone credono che sia anche la sua anima gemella. La dichiarazione è stata fatta da Cristina Quaranta: Sarah Altobello è coinvolta sentimentalmente con l’uomo nella foto.