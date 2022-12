Uomini e donne, Ida Platano annuncia a sorpresa i nuovi tronisti ( FOTO)

Ida Platano ha lasciato Uomini e donne assieme ad Alessandro Vicinanza. La coppia si sta vivendo la proprio relazione lontani dalle telecamere, ma insieme non smettono di postare scatti e video suoi propri profili social.

Proprio poche ore fa, Ida ha pubblicato alcune foto insieme a dei fans, in giro per Salerno, città natale del cavaliere. Un week end all’insegna del buon cibo e delle bellissime luminarie in città.

Uomini e donne: un tronista vicino alla scelta

Tra uno scatto e l’altro, la parrucchiera bresciana ha mostrato due ragazzi lanciando anche uno scoop sul programma della De Filippi. C’è da precisare che il percorso dei tornisti di Uomini e donne di questa edizione è giunto quasi al termine. Dopo l’abbandono del trono di Federica ora tocca a Lavinia e Federico scegliere il loro compagno.

Secondo alcune news, circolate in rete, prima di Natale uno dei due concluderà la propria avventura a Canale 5. Intanto, ovviamente il loro posto sarà occupato da altri ragazzi e a lanciare lo scoop (in maniera ironica) ci ha pensato proprio la Platano.

Ida Platano lancia lo scoop sui nuovi tronisti

Come detto in precedenza questo week end, Ida Platano è stata a Salerno con Vicinanza. I due si sono lasciati andare tra lunge passeggiate in riva al mare e cene in centro, guardando anche le luminarie e gli addobbi. A raggiungerli ancora una volta Armando Incarnato, che si è mostrato con loro in qualche foto in un locale.

E proprio passeggiando per le vie della città che Ida si è immortalata con due bei ragazzotti. Accanto a l’immagine, la Platano ha scritto i due nuovi tronisti di Uomini e donne. Ovviamente si tratta di un’immagine ironica, perchè si tratta solo di due fans che hanno voluto fare una foto con lei ed Alessandro. Due ammiratori che hanno seguito il loro percorso e sicuramente sono felici di vederli assieme.