Anticipazioni GFVip: Antonino lascia un appello, ma a casa hanno capito tutto

Stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e le anticipazioni ci fanno sapere che come sempre ci attendono grandi colpi di scena. Dopo la lettera dell’avvocato da parte di Mimma a Attilio e il forte litigio tra I donnalisi, questa sera sicuramente sarà la volta di Antonino Spinalbese che ha fatto una richiesta esplicita ai fan.

Grande Fratello Vip: l’ex di Belen Rodriguez stanco di stare in casa

A quanto pare Antonino Spinalbese ne ha abbastanza del Grande Fratello Vip 7 e ha letteralmente lanciato un appello ai telespettatori a casa affinché lo votino. Per qualcuno, infatti, è molto strano che il concorrente voglia uscire proprio stasera, puntata in cui esce anche Ginvevra Lamborghini dopo la breve ospitata.

Sarà che il bel coiffer vuole chiarire con lei in forma privata? O si è veramente solo scocciato di stare nella Casa? Ecco perchè al pubblico da casa ha chiesto di odiarlo, e di votarlo. Antonino per settimane non è mai andato in nomination in quanto votato come immune dai compagni, e questa nomination è la prima dopo mesi.

“Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Anche se adesso è dura uscire, dato che siamo in sei. Spero da la gente mi odi almeno un po’” ha proseguito.

Antonino Spianalbese vuole lasciare la Casa

Insomma, in maniera chiara e diretta, Antonino ha fatto sapere di essere stanco e scocciato di essere in casa. Vuole tornare forse alla sua vita di tutti i giorni e sicuramente vuole riabbracciare la figlia Luna Marie.

Antonino pare sia stanco anche di questo triangolo con Oriana e Ginevra, infatti, in tanti hanno pensato che il concorrente sia arrivato davvero ad un punto di non ritorno. Intanto, c’è da dire che è tra i nominati e quindi questa sera potrebbe davvero prendere i suoi bagagli e tornare a casa. Al momento non ci resta altro che attendere.