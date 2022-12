Mara Venier batte Maria De Filippi, ma è polemica su l’intervista ad Eros: cosa è successo

Mara Venier batte Maria De Filippi: ascolti record per Domenica In

Come ogni lunedì si fanno i conti con gli ascolti e su chi ha vinto la sfida auditel. A quanto pare Mara Venier con la sua Domenica In ha battuto alla grande Maria De Filippi con Amici. Infatti, il programma Rai è stato seguito da 2.990.000 spettatori (21.40%) nella prima parte e 3.315.000 spettatori (24.70%) nella seconda, contro i 2.927.000 spettatori e il 20.9% di share del programma Mediaset.

Insomma, una vera e propria soddisfazione per Zia Mara che ancora una volta si conferma lei la regina. Nonostante gli ascolti, però non sono mancate le polemiche. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Mara Venier fa il botto ma l’intervista di Eros non convince

Mara Venier ieri pomeriggio nel suo salotto ha ricevuto Eros Ramazzotti. Ancora una volta il cantante si è presentato dalla conduttrice per parlare dei suoi progetti e della sua vita privata. Un dettaglio però non è passato inosservato ai tantissimi fan, ovvero il cantante romano è apparso assonnato e stanco.

Diversi telespettatori hanno commentato la vicenda su Twitter, notando una certa stanchezza nell’artista. D’altra parte lui stesso ha raccontato di aver dormito poco nelle scorse ore. L’artista è infatti reduce da un tour mondiale, dove si è esibito in America del Nord, Canada e Sudamerica. In totale 18 date.

L’intervista è iniziata con un pensiero per Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre, con il quale Ramazzotti era amico. Anche in questo caso un’affermazione del cantante ha scatenato la bufera. Quando Mara Venier ha fatto notare che l’ex calciatore lasciava 6 figli, il cantante ha fatto una battuta, forse evitabile: “Eh si è dato da fare”. In studio è calato il gelo!

Eros parla dei suoi amori passati

Tra pochi mesi l’artista diventerà nonno per la prima volta. Eros nella lunga intervista da Mara, ha parlato dei suoi amori passati e di ciò che prova ancora per Michelle. A tal proposito, il cantante ha fatto sapere che la Hunziker è stata il vero amore della sua vita e che mai nessuno potrà cancellare ciò che c’è stato tra di loro.