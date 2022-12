Olio biologico siciliano

La Sicilia è una terra immersa in una cultura millenaria, che si ritrova ad ogni angolo. Dai monumenti alle tradizioni enogastronomiche, la forte identità siciliana si incarna in tanti modi. A tavola, la storia secolare di quest’isola si può apprezzare in molti piatti tipici il cui condimento spesso è legato all’olio d’oliva locale. Sulle colline mosse da una leggera brezza marina, si coltivano gli uliveti più pregiati, quelli di agricoltura biologica.

Nasce così l’olio siciliano bio, dalla raccolta delle olive autunnale e tramite le diverse fasi del processo di spremitura. Non sono solo i segreti e i metodi di produzione a rendere così speciale l’olio extravergine di oliva biologico siciliano.

Quando si riconosce la differenza, si comprende perché anche le olive hanno la loro parte: ogni varietà dona un EVO differente, nei dettagli e nell’insieme del gusto!

Olio Nocellara del Belice

Le differenze tra i profumi e gli aromi, sono chiare quando si tratta di questo olio.

L’Oliva Nocellara Siciliana infatti, è una varietà speciale delicata e gustosa, tipica della zona siciliana detta Valle del Belice. Nel tempo, questa cultivar si è diffusa nella provincia di Trapani e in altri centri della Sicilia orientale, oltre che ad Agrigento e Palermo.

La sua bontà ha conquistato molti appassionati, e per questo è una tra le olive più apprezzate sia in tavola sia per la spremitura.

Restituisce un olio d’oliva dall’acidità molto bassa (di solito sotto lo 0,5%), dal colore intenso e con un sapore particolare di media intensità. Leggermente piccante e amarognolo, bilancia ottimamente con l’amaro e rivela a volte una punta dolce perfetta nel condimento a crudo. La sensazione in bocca è piacevole e cremosa, specialmente nell’olio fresco.

Il profumo fruttato, che evoca la mandorla, i carciofi e alcune erbe aromatiche, lo rende speciale su insalate e verdure. È perfetto per le fritture, negli arrosti di pesce e carne – sappiamo che un ottimo olio fa la differenza nelle ricette!

EVO siciliano IGP

La coltivazione biologica degli uliveti è parte integrante del progetto Olio AlmaSole Olio Siciliano IGP per creare un EVO biologico unico.

Il sapore complesso e raffinato dell’olio Nocellara è l’obiettivo dell’olivicoltura AlmaSole, che desidera realizzare una produzione ricca di gusto ma anche di proprietà antiossidanti.

Nell’olio EVO siciliano biologico, vengono restituite dalla natura le sostanze di valore dell’oliva, benefiche per il nostro organismo, la pelle e il sistema cardiovascolare.

Superbamente equilibrato, l’EVO Nocellara del Belice mantiene le promesse quando viene coltivato in modo tradizionale e naturale.