Morte Lando Buzanca, spuntano retroscena choc: la compagna fa clamorose accuse (FOTO)

Come tutti avranno avuto modo di scoprire, ieri ès tata annunciata la morte di Lando Buzzanca. L’attore stava combattendo da anni con una grave malattia che, purtroppo, lo ha condotto a perdere la vita.

La sua dipartita, però, sta lasciando dietro di sé più strascichi del previsto. La sua compagna di vita, Francesca Della Valle, ha pubblicato dei commenti che stanno generando davvero grosso clamore e fermento.

Le dure accuse della compagna di Lando Buzzanca dopo la sua morte

La morte di Lando Buzzanca ha spiazzato tutti. L’attore era malato, tuttavia, nessuno si aspettava una sua così imminente e repentina dipartita. L’uomo si è spento all’età di 87 anni a Villa Speranza a Roma. A gettare delle ombre sull’accaduto, però, ci ha pensato la sua compagna di vita. Francesca Della Valle ha pubblicato un post su Instagram volto a dare un ultimo saluto all’amore della sua vita. Il post in questione, però, si è trasformato in men che non si dica in un vero e proprio ring.

Francesca ha esordito con un’accusa davvero molto forte. A tal riguardo, ha detto che Lando sia stato ammazzato. Della Valle ha continuato dicendo che il pubblico onesto è perfettamente in grado di capire come siano andate davvero le cose. In particolare, la protagonista ha attaccato la famiglia di Lando, definita in maniera alquanto pungente ed ironica “amorevole”. I familiari, infatti, volevano l’applicazione della legge 6/04. Questo ha condotto Buzzanca in un Hospice, che ne avrebbe causato il decesso.

Guerra aperta con la famiglia di Lando

Le parole della compagna di Lando Buzzanca dopo la sua morte sono state davvero velenose e, naturalmente, la protagonista si assume la responsabilità di quanto detto. In seguito, poi, la protagonista ha spiegato che andrà avanti fino in fondo, fino a quando tutta la verità non verrà a galla. Questo lo deve in primis all’amore della sua vita e, in secondo luogo al suo pubblico e agli 800 mila amministrati.

Insomma, a quanto pare Francesca sembra sia pronta ad una vera e propria guerra. Nel post in questione, però, la donna ci ha tenuto anche a salutare per un’ultima volta Lando. A tal riguardo, ha voluto ringraziarlo per gli splendidi momenti vissuti insieme e per tutto l’amore che lui è sempre stato in grado di donarle. Un pezzo del cuore della donna è andato via con lui.