Ida Platano fa ingelosire Alessandro Vicinanza: gesto romantico di un cavaliere di UeD (FOTO)

In queste ore, sull’account Instagram di Ida Platano sono apparsi dei video in cui la donna è in compagnia di un cavaliere di Uomini e Donne molto discusso. L’uomo in questione ha provato, in qualche modo, a fare ingelosire Alessandro Vicinanza.

I toni adoperati sono stati chiaramente scherzosi, tuttavia, sul web questi filmati stanno generando un po’ di clamore. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Gesto inatteso di Armando verso Ida Platano

Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno continuando a stare insieme. I due sembrano più innamorati che mai, sta di fatto che non esitano a mostrarsi in reciproca compagnia sui social. Ad ogni modo, in queste ore sono apparsi dei contenuti che stanno generando un po’ di sgomento. La coppia, infatti, ha deciso di trascorrere la scorsa serata in compagnia di un cavaliere di Uomini e Donne, ovvero, Armando Incarnato. Approfittando di un soggiorno a Napoli, infatti, Ida ha colto l’occasione per trascorrere del tempo in compagnia del suo amico.

I tre, così, hanno cenato nello stesso ristorante ed hanno immortalato le scene attraverso i loro account di Instagram. Ad un certo punto della serata, però, Armando si è reso protagonista di un gesto che ha generato un po’ di sgomento. Nello specifico, il cavaliere di Uomini e Donne ha offerto ad Ida un dolce personalizzato. Nello specifico, si è trattato di una crepe a forma di cuore. (Continua dopo la foto)

Alessandro Vicinanza geloso? La reazione di Armando

Armando ha voluto rincarare la dose puntualizzando che il dolce fosse solo per Ida Platano e, nel caso in cui Alessandro Vicinanza fosse stato geloso del suo gesto, a lui non sarebbe importato. La dama è apparsa estremamente felice di questo gesto da parte del suo amico, mentre Alessandro, in sottofondo, ha ironizzato sul fatto che Incarnato stesse prendendosi troppe confidenze con la sua donna.

Come se non bastasse, poi, al termine della serata, Ida ha voluto ricambiare il favore al suo amico. Nello specifico, gli ha dato un regalo che Armando avrebbe dovuto portare a sua figlia. I due, per tutto il tempo, non hanno esitato di baciarsi e scambiarsi degli abbracci molto affettuosi. Tra loro c’è un’amicizia davvero molto vera e profonda. Per tale ragione, Alessandro dovrà necessariamente abituarsi e farsene una ragione.