GF Vip, Luca Onestini cosa nasconde: piovono accuse pesanti dall’ex, “denunce e menzogne”

L’ex tronista di Uomini e donne accusato pesantemente da una sua ex fidanzata

Non è affatto un momento facile per Luca Onestini attualmente concorrente al GFVip 7. L’ex tronista dopo aver ricevuto un aereo indirizzato a lui dove lo attaccano in una tv estera è stato criticato pesantemente anche da una sua ex.

Si parla di fatti gravi, con mancante denunce e clamorosi retroscena. A parlare come già detto in precedenza una sua ex fiamma, si tratta di Cristina Porta.

La love storie tra Cristina e Luca

Tra il bolognese e la giovane spagnola l’amore è scoccato in un reality, Secret Story, trasmissione spagnola che ha visto trionfare proprio Onestini. La love story, a telecamere spente, è poi naufragata. Che novità! Dopo qualche mese di frequentazione è giunto l’addio. Luca ha dichiarato di non sopportare la gelosia di lei, secondo il gieffino lei controllava tutto.

Di recente Cristina ha avuto un duro confronto con Gianmarco in tv, dove entrambi se le sono dette di tutti i colori. Nel dettaglio il fratello dell’ex tronista ha accusato la ragazza di essere arrogante, falsa e di dire molte bugie. Insomma, una serie di aggettivi poco carini che hanno fatto esplodere la Porta che ha replicato a tono.

Piovono accuse pesanti contro Onestini

Cristina ha detto di aver ricevuto torti molto gravi da parte dell’attuale concorrente del GF Vip 7. Luca Onestini nasconderebbe una maschera e sarebbe l’esatto contrario di ciò che dice di essere. Infatti, la Porta ha praticamente sbottato urlando a Gianmarco di aiutare Luca. Secondo la modella Onestini non starebbe bene e avrebbe bisogno di un aiuto.

“Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti!”. Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto“. Dichiarazioni pesanti che ovviamente fanno molto discutere. Cosa avrà mai combinato Luca e sopratutto come si difenderà davanti alle presunte prove di Cristina?