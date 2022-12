Uomini e Donne spoiler 20 dicembre: Biagio rifiutato, quasi rissa in studio

Nel corso della puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della messa in onda cominciata ieri. Al centro dello studio continueranno ad esserci esponenti del trono over. Dopo aver parlato di Riccardo, Gloria e Roberta, si passerà ad un altro cavaliere molto discusso, ovvero, Biagio.

Il cavaliere riceverà un rifiuto. Tra alcuni esponenti, poi, ci sarà una discussione molto accesa. Novità anche per Cristina. La dama, però, riceverà tantissimi attacchi da parte dei presenti in studio.

Biagio rifiutato a Uomini e Donne

La puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. In tale occasione proseguirà la discussione tra Riccardo e Gloria, nella quale verrà tirata in ballo anche Roberta. Successivamente, poi, si passerà ad altri esponenti del trono over. In merito a Biagio, il cavaliere ha deciso di compiere un gesto romantico verso Paola. La donna, però, non ha molto apprezzato il suo comportamento. L’uomo le ha fatto recapitare dei fiori e una bottiglia in camerino, ma lei si è detta non interessata.

In puntata, allora, verrà affrontata la vicenda e non mancheranno discussioni piuttosto accese. Per quanto riguarda Silvia, invece, la dama continuerà ad essere piuttosto scottata dalla delusione ricevuta da Di Maro. Per tale ragione, coglierà subito al volo l’occasione giusta per attaccare il cavaliere e lanciargli una velenosa stoccata. Tra i due, dunque, nascerà una discussione piuttosto accesa.

Spoiler 20 dicembre: quasi rissa in studio

In seguito, poi, nel corso della puntata del 20 dicembre 2022 di uomini e Donne ci sarà spazio per parlare anche di altri esponenti. Luca e Antonella saranno chiamati a centro studio per raccontare come stia procedendo la loro relazione. Durante il dibattito, però, interverrà anche Armando, il quale non potrà fare a meno di attaccare Luca. Tra i due uomini, dunque, ci sarà una discussione molto accesa, che si tramuterà quasi in una rissa.

Incarnato ribadirà che l’unica donna che attualmente gli interessa è proprio Antonella. Questo, chiaramente, non farà che fomentare la rivalità tra i due uomini. In merito a Cristina, invece, per lei ci sarà un nuovo cavaliere. La donna, però, dirà di non essere rimasta molto colpita da lui e ribadirà di tenerci ancora per Armando. Quest’ultimo l’attaccherà tacciandola di falsa e di presuntuosa. Della stessa idea saranno anche gli opinionisti Gianni e Tina che, infatti, non risparmieranno parole al vetriolo.