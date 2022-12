Uomini e donne oggi: Maria una furia, il cavaliere sbattuto fuori così (VIDEO)

E’ stata senza dubbio una puntata ricca di colpi di scena quella da poco terminata. A Uomini e donne oggi è accaduto di tutto e Maria De Filippi ha perso veramente il controllo davanti ad un cavaliere.

La puntata è cominciata con Gemma che ha parlato ancora di Mario o meglio Maria ha fatto accomodare al centro studio Gabriella e il cavaliere. L’uomo dopo aver chiuso con la Galgani ha deciso di conoscere altre dame e Maria gli ha fatto notare subito alcune cose, smascherandolo di nuovo.

Maria e Gemma smascherano Mario

Quindi l’amore per Gemma, diciamo così, era terminato?”, chiede subito la padrona di casa. Mario non dà spazio ai dubbi: “Certamente”. Ma Gianni Sperti non ci sta e cerca di far capire agli altri che il suo comportamento di certo non è stato carino. Intanto, Mario continua a dare la sua versione dei fatti, giustificandosi del fatto che in Gemma non aveva visto alla fine nulla di interessante, nonostante la frutta figura fatta nella scorsa puntata.

Chi infatti non l’ha vista ricordiamo che Gemma ha smascherato il sessantenne davanti a tutti, in quanto l’uomo ha dimenticato il cellulare aperto durante una loro conversazione e lui parlava male della Galgani con Alessandro R.

La De Filippi sbatte fuori il cavaliere

La signora Gabriella confessa a tutti che dopo aver assistito a quello che era successo con Gemma e Mario è rimasta un pò perplessa dall’invito dell’uomo. Nello stesso tempo però è voluta uscire a cena con lui e qui ha capito che non c’è nessuna attrazione tra di loro. In poche parole la dama ha già voluto chiudere la frequentazione.

Arrivati a questo punto, però Gemma ha dichiarato che aveva anche un’altra novità sul caso e Maria le ha chiesto subito di vuotare il sacco. La Galgani dichiara che Mario sul suo profilo ha parlato male della trasmissione confermando che nei riguardi di Gemma non aveva nessun interesse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Mario si alza, chiede scusa e non va via, ma torna per l’ennesima volta a sedere nel parterre. Non si capisce se, sin dall’inizio, l’ex insegnante faccia finta di non capire oppure effettivamente non abbia compreso che il volere di tutti è che lui lasci il programma. Alla fine a prendere la parola è Maria che in maniera molto elegante lo invita ad andare a casa e a riflettere con i suoi familiari su tutto ciò che è successo. Al di là di quello che sta succedendo, la televisione è una bella e una brutta bestia, perché enfatizza le cose. La tua quotidianità poteva cambiare, perché poteva essere diversa. Il fatto di essere riconosciuto per strada ti ha fatto perdere la testa. Non credo tu sia disonesto, ma penso che ti sia fatto prendere la mano.