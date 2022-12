Sonia Bruganelli umilia Oriana in diretta: “Amore lo dici a tua sorella” (VIDEO)

Scontro in diretta tra Sonia, Oriana e Antonino

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e al centro della serata, come sempre Antonino ed Oriana. I due hanno avuto l’ennesimo confronto dopo che la Marzoli si è dovuta allontanare per forza amggiore da Spinalbese.

ieri sera Alfonso li ha messi uno di faccia a l’altra con la speranza che si dicessero una volta per tutte le loro impressioni. Antonino ha continuato dicendo che tra di loro non c’è mai stato nulla se non un’attrazione fisica tra l’altro già finita qualche settimana fa.

Oriana invece ha ribadito che tra di loro c’è stato qualcosa in più dato che lui sotto le coperte si è molto confidato. Insomma, una botta e risposta molto acceso che ha richiesto anche l’intervento di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti.

“mi hai usato come belen ha usato te!!!!” oriana è la mia vita #GFVIP pic.twitter.com/4SZShmXuQF — letteralmente alla frutta (@marydramaa) December 18, 2022

Oriana tira in ballo Belen e rivela un particolare su Antonino

La venezuelana per vendicarsi di Antonino ci è andata giù pesante e ha tirato in ballo Belén Rodriguez: “Lui mi ha usato, come Belén ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio che schifo vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui!”.

Queste le parole che hanno scatenato il putiferio. Anche Antonino è rimasto senza parole davanti a questa affermazione anche perchè non gli piace parlare della ex. A prendere la parola anche Sonia Bruganelli che con il suo modo ironico e di grande cultura ha subito zittito l’influencer.

Sonia Bruganelli dopo aver sentito le dichiarazioni di Oriana ha subito preso la palla al balzo per zittirla e farle fare una brutta figura. Fin dal primo instante la moglie di bonolis is è sempre schierata dalla parte di Antonino anche perchè il bel giovanotto è sempre stato chiaro sul loro rapporto, quindi ad oggi è inutile che lei pianga.

In studio insomma, abbiamo assistito all’esaltazione della venezuelana e alla crocifissione pubblica di Spinalbese, compresi pessimi accostamenti a Stefano De Martino. Come detto in precedenza a mettere ci ha pensato la Bruganelli soprattutto dopo che la Marzoli si è permessa di chiamarla “Amore”. Amore chiami a tua sorella ha sottolineato l’opinionista. a puntualizzato l’opinionista, specificando che se alcune affermazioni della Marzoli fossero state dette da un uomo, sarebbero state censurate e criticate con sdegno proprio da quel web che ha esaltato la venezuelana.