Antonella Fiordelisi ubriaca dopo la puntata del GF Vip: l’imbarazzante show dell’influencer (VIDEO)

Dopo la diretta di ieri del GF Vip i concorrenti hanno mangiato e bevuto qualcosa, ma qualcuno sembra aver alzato un po’ troppo il gomito. Antonella Fiordelisi, infatti, è apparsa alquanto ubriaca ed ha dato luogo ad uno show davvero imbarazzante.

La giovane ha cominciato a prendere in giro Giaele facendo una voce stridula e per molti irritante. Il pubblico da casa è rimasto alquanto basito e i principali pensieri sono stati rivolti ad Edoardo. Vediamo cosa è successo.

Lo spettacolo imbarazzante di Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip

Ieri è andata in onda un’altra movimentata puntata del GF Vip, ma il vero show si può dire che sia avvenuto dopo la chiusura del collegamento con Canale 5. I concorrenti, infatti, hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto e di sviscerare alcune faccende. Nel farlo, però, i vipponi si sono concessi qualche sorso di vino e del cibo. Antonella Fiordelisi, però, deve aver esagerato un po’ con l’alcol, sta di fatto che è apparsa piuttosto ubriaca.

Ad un certo punto, infatti, ha cominciato a dare luogo ad uno spettacolo davvero imbarazzante. La giovane era seduta insieme ad altri coinquilini quando, improvvisamente, nel sentire le voci di Giaele e altre coinquiline con cui ha discusso, ha cominciato a portarsi le mani alle orecchie dicendo di sentire delle voci fastidiose. La protagonista, però, era visibilmente su di giri, o almeno così ha voluto far credere.

Antonella ha finto di essere ubriaca?

Successivamente, poi, Antonella Fiordelisi ha proseguito nel suo spettacolino e, rivolgendosi sempre alla De Donà, le ha dato della birichina e dell’ameba. Giaele è rimasta alquanto interdetta dalle dichiarazioni e, soprattutto, dalle condizioni della sua coinquilina, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di guardarla in maniera basita. In seguito le ha chiesto se, effettivamente, le avesse dato dell’ameba.

Antonella, non contenta, ha confermato in toto le sue dichiarazioni. Edoardo Donnamaria, nel frattempo, era accanto a lei che cercava di portarla da un’altra parte e di farla smettere di comportarsi in quel modo. Il pubblico ha commentato questo episodio e c’è anche chi ha messo in discussione il fatto che Antonella fosse davvero ubriaca. In molti ritengono che la giovane abbia utilizzato questa scusa per fare affermazioni molto forti senza essere giudicata in maniera troppo drastica.