Sonia Bruganelli zittisce Ginevra Lamborghini: “Ecco il vero motivo per cui sei rientrata!”

Sonia Bruganelli è un fiume torrenziale contro Ginevra Lamborghini. In diretta al Gf Vip 7, ha spiegato il vero motivo per cui la giovane è tornata una settimana dopo essere stata squalificata

L’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del Gf Vip 7 non ha sortito l’effetto voluto né sul pubblico né sugli autori. Inoltre, c’è stata una significativa protesta dei media riguardo alla prima volta che questa opportunità è stata concessa a un partecipante squalificato. Ciò è avvenuto dopo che nei primi giorni della sua residenza aveva parlato duramente con Marco Bellavia.

Tuttavia, è deludente non vedere cosa potrebbe essersi sviluppato tra lei e Antonino Spinalbese, con il quale non si è mai incrociata oltre il suo coinvolgimento. Ha commesso il crimine per un presunto amante che la stava aspettando fuori.

Il parrucchiere, però, parlava sempre di lei e la citava nei confessionali. Come è cambiata la percezione che il pubblico ha di lei nel corso di questi sette giorni? Sonia Bruganelli ha affrontato la questione con sincerità, questo ha espresso il sentimento di tante persone in questo momento.

Gf Vip 7: Sonia Bruganelli e la verità su Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è stata protagonista questa settimana nelle dinamiche della casa più osservata d’Italia. Tuttavia, il pubblico non si aspettava che lei mantenesse un’amicizia con il giovane. Ha continuato ad interessarsi alle sue tempeste emotive nei giorni in cui non era presente. Ha collaborato con Oriana e Giaele. Alfonso Signorini ha infatti mostrato un video in cui tutti e tre criticavano i ripetuti tentativi della giovane di interagire con lui nonostante il suo sodalizio con Edoardo Donnamaria.

Al rientro in studio, l’ereditiera bolognese non ha voluto esprimersi ed è stata prima schiaffeggiata dal conduttore, poi ha preso la parola Sonia Bruganelli: “Sei entrata e non hai fatto altro che criticare Antonella.

La verità è che hai tentato di riparare La tua reputazione dopo quello che hai fatto. Tutti capiscono che questo è il vero motivo per cui sei tornato. Lei ha preferito non rispondere, ma come al solito la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso il sentimento di tante persone molto attive sui social.