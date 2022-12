Luca Salatino lascia il GF Vip e svela di essere pentito di una cosa: la decisione

Era da diverso tempo che Luca Salatino stava manifestando la volontà di andare via dal GF Vip. Dovette entrare la sua fidanzata Soraia Allam in casa per cercare di calmarlo e di invitarlo a restare.

Adesso, però, la decisione sembra essere irremovibile. Nel corso di uno sfogo con alcuni compagni d’avventura, infatti, Salatino ha svelato quando lascerà il programma ed ha fatto anche un’altra confessione molto importante.

La drastica decisione di Luca Salatino

Luca Salatino è giunto al capolinea, pare proprio che presto la sua esperienza nella casa del GF Vip giungerà al capolinea. Durante uno sfogo con Davide Donadei e Nikita Pelizon, infatti, il ragazzo ha ammesso di non essere più nelle condizioni di poter andare avanti in questa avventura. Dopo tre mesi di isolamento dalla sua vita, infatti, Luca arrivato ad un punto di non ritorno. Se continuasse a restare in casa finirebbe per compromettere ulteriormente la sua immagine.

Piuttosto che continuare controvoglia, infatti, Salatino ha ammesso di preferire molto di più andare via. Si tratta di una scelta che, ormai, sta ponderando da tantissimo tempo e adesso è giunto il momento di concretizzare. L’uscita di Luca dovrebbe essere prevista la settimana prossima. In tale occasione, infatti, in concorrenti avranno la possibilità di scegliere se proseguire la loro avventura o andare via nella data di fine presente inizialmente nel contratto.

Altra amara confessione di Luca al GF Vip

Il concorrenti del GF Vip, infatti, hanno firmato un contratto in cui è presente una data di fine fissata a fine dicembre. Come ogni anno, da un po’ di tempo a questa parte, però, il programma si protrae di parecchio, pertanto, a metà percorso, i concorrenti entrati all0inizio possono scegliere cosa fare. Ebbene, Luca Salatino pare proprio che andrà via dalla casa del GF Vip.

Il ragazzo, poi, ha fatto anche un’altra confessione. Nello specifico, ha detto di essere un po’ pentito di aver accettato di partecipare al programma. A suo avviso, infatti, è stato un momento sbagliato. Dopo la pandemia, in cui comunque si sono avute poche possibilità di uscire e dopo Uomini e Donne, in cui comunque ha vissuto una realtà un po’ diversa dalla normalità, non ci voleva un altro periodo di reclusione. Inoltre, la relazione con Soaraia è davvero agli albori, pertanto, passare tutti questi mesi lontani non sa se sia stato un bene oppure no.