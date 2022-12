Alfonso Signorini ancora critiche: “quello che ha fatto ieri è ridicolo, il web tuona

Si è tornati a parlare durante la diretta di ieri sera di George e della sua vita privata. Lo scorso mese tutti si sono schierati contro Alfonso Signorini per avergli fatto recapitare una lettera del padre, alla quale non sono in buon rapporti. Il ragazzo ha raccontato che da piccolo il padre lo ha preso con se strappandolo alla madre che viveva in Italia e lo ha portato in Romania

. Li non ha vissuto una bella infanzia, non solo per la mancanza di sua madre ma anche per la poca possibilità economica che avevano. Insomma, una situazione particolare che possiamo dire con certezza che ha messo in forte imbarazzo il gieffino. Ieri sera, però Alfonso ci ha riprovato e questa volta con una sua ex fidanzata. Sul web si è scatenato il finimondo e sono piovute critiche pesanti.

Al GFVip 7 arriva Samara ex di George

Nonostante qualcuno aveva pensato che George potesse avvicinarsi a Nikita, nel suo cuore forse c’è ancora la sua ex fidanzata. Nel corso della diretta di ieri sera, del GFVip Alfonso ha voluto dare spazio alla vita sentimentale di Ciupilan. Il concorrente non è mai finito al centro della scena per via di una relazione. George ha accolto nel giardino della Casa la sua ex fidanzata, Samara.

La ragazza è apparsa molto felice di vederlo affermando che è “Assurdo vederti qui”. Intanto, Alfonso l’ha fatta entrare perché pare avesse qualcosa da dirgli, ovvero voleva chiedergli scusa. “In realtà parlo dal mio punto di vista. È stata una relazione difficile. Io sono scappata, per questo gli chiedo scusa. Forse non ci siamo mai ascoltati, vorrei abbracciarlo”. Insomma, Samara ha fatto capire che ad oggi non riesce a vedere ancora George con nessuna ragazza e vorrebbe rivederlo

La sorpresa a Ciupilan non piace ai fan

Questa sorpresa se così si può definire non è piaciuta affatto al popolo web che si è schierato ancora contro Signorini. Questa è la seconda volta che a George al posto di mettergli gioia e spensieratezza nei suoi occhi gli mettono ansia. Era già successo con la lettera del padre, dato che non avendo buon rapporti ti voglio bene, è apparso molto assurdo.

Lo stesso è stato ieri, dato che si parla di una sua ex perché invitarla nel programma? D’altronde a faccia di George ha detto tutto! Il gieffino non è apparso entusiasto, anzi è stato abbastanza perplesso quando ha scoperto che la sua sorpresa è Samara.