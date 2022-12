Ex di Antonella Fiordelisi compie un gesto estremo contro di lei: il web tuona (VIDEO)

In queste ore, un noto ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha compiuto un gesto alquanto estremo contro di lei. La persona in questione è Francesco Chiofalo. I due sono stati legati per qualche anno, ma la loro relazione terminò probabilmente anche a causa delle ingerenze del padre di lei.

Ad ogni modo, in queste ore il personal trainer è tornato a far parlare di sé con un gesto piuttosto plateale, che gli utenti del web non hanno esitato a commentare e, in molti casi, a condannare. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La drastica decisione di un ex di Antonella Fiordelisi

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo, ha recentemente pubblicato un video all’interno del quale si è mostrato in un salone di tatuaggi. L’uomo ha deciso di cancellare la scritta “Antonella” che aveva deciso di imprimere per sempre sul suo corpo. I due sono stati legati per diverso tempo e sembravano anche piuttosto innamorati, al punto che lui decise di compiere questo gesto così estremo per dimostrare tutto l’amore che provava per la Fiordelisi.

A distanza di diverso tempo dalla loro separazione, però, Francesco ha voluto cancellare per sempre quel ricordo. A tal riguardo, ha aggiunto una riga al di sopra del nome della sua ex. In molti, però, non hanno affatto apprezzato il suo comportamento per svariate ragioni. In primo luogo, c’è chi ha criticato il tempismo di questa decisione. Come mai Chiofalo ha deciso proprio in questo periodo di rimuovere tale tatuaggio?

Francesco Chiofalo nel mirino: tutto per visibilità?

La maggior parte degli utenti del web ritiene che l’ex di Antonella Fiordelisi abbia colto la palla al balzo in questo periodo per far parlare di sé. Dato che la giovane si trova all’interno della casa del GF Vip ed è anche un personaggio molto discusso, Francesco ha approfittato per avere un po’ di riflettori puntati addosso. Altri utenti, però, hanno criticato la scelta di Chiofalo, proprio in quanto tale.

Apporre una riga su di un nome sembra una decisione davvero orribile, che comunque non cancella definitivamente tale ricordo. Il personal trainer avrebbe fatto molto meglio a coprire il tatuaggio con un disegno o un qualcosa che non consentisse più la lettura del nome. Altri, ancora, hanno criticato proprio la decisione di cancellare un tatuaggio che, comunque, si è fatto con tutte le buone intenzioni. Insomma, se lo scopo di Chiofalo era quello di far parlare di sé, ci sta riuscendo appieno.