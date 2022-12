GF Vip cambiano gli opinionisti, ecco chi sostituirà Sonia e Orietta: le reazioni

Cambio di rotta al GF Vip, molto presto, infatti, ci saranno delle novità per quanto riguarda gli opinionisti. Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno sostituite da due personaggi assolutamente inediti e differenti dal loro modo di fare.

Come di consueto, infatti, nel periodo natalizio Sonia si concede qualche settimana di relax in compagnia della sua famiglia. Anche l’anno scorso accadde e la donna fu sostituita da Laura Freddi. Quest’anno si era pensato ad Adriana Volpe, ma le cose non andranno in questa direzione.

Ecco i nuovi opinionisti del GF Vip

Aria di novità al GF Vip. Molto presto, infatti, arriveranno due opinionisti nuovi. Per le prossime due settimane, precisamente quelle riferite alla settimana post Natale e post Capodanno, il reality show si vedrà costretto a perdere le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Entrambe avevano già preso degli impegni improrogabili in questo periodo, pertanto, non potranno presenziare fisicamente nello studio della trasmissione.

Il loro ruolo, però, non potrà certamente rimanere vacante. Per tale ragione, Alfonso Signorini ha comunicato i nomi delle persone che li andranno a sostituire. Durante la puntata di ieri del GF Vip Party, il conduttore del reality show ha fatto irruzione ed ha svelato che a sostituire Sonia ed Orietta ci saranno nientepopodimeno che Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Le reazioni del web, di Pierpaolo e Soleil

I due conduttori del GF Vip, Party, dunque, lasceranno temporaneamente la conduzione del programma per cimentarsi nel ruolo di opinionisti del GF Vip nelle due settimane in cui Sonia e Orietta saranno assenti. Le reazioni degli utenti del web sono state per lo più entusiaste. Anche i diretti interessati non hanno potuto fare a meno di mostrare tutta la loro gioia e felicità per questa grande notizia.

In questo modo, dunque, per le prossime due settimane, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si troveranno all’interno dello stesso studio a ricoprire un ruolo quasi analogo. Questo, chiaramente, non può che fargli molto piacere. Ad ogni modo, una volta trascorse queste due settimane, tutto dovrebbe tornare alla normalità e la Bruganelli e la Berti dovrebbero tornare a ricoprire il loro incarico fino alla fine del programma, che dovrebbe essere ad aprile. Non resta che attendere, dunque, per vedere come se la caveranno Soleil e Pier in questo nuovo ruolo.