GF Vip 7, Edoardo Tavassi sgancia la bomba: “Lunedi esce lui, lo ha chiesto in confessionale”

Nelle scorse ore Luca Saldino ha avuto un nuovo crollo emotivo dopo che ha visto suo padre. Alfonso Signorini ha voluto fargli una sorpresa facendogli incontrare in giardino sia il papà che la mamma. Più volte l’ex tronista di Uomini e donne ha spiegato di non aver mai avuto un rapporto facile con il suo papà in quanto non ha mai ricevuto la giuste attenzione che meritava.

Un momento toccante che ha fatto scoppiare in lacrime anche Sonia Bruganelli, in quanto si è rivista nel suo rapporto con la madre. Ma dopo la diretta, Saladino si è sfogato con Tavassi esprimendo ancora il desiderio di voler lasciare la Casa. Il vero colpo di scena è stata la risposta di Edoardo che non è passata inosservata.

Il suggerimento di Edoardo Tavassi a Luca Saladino non passa inosservato

Edoardo Tavassi ha suggerito a Saladino, se davvero vuole uscire dalla Casa del GFV Vip 7 di fare come Antonino Spinalbese. Il fratello di Guendalina ha sottolineato che la produzione non gli dirà mai di andare via ma che deve fare come Antonino.

Lo ha chiesto in confessionale e loro gli hanno dato l’ok per lunedì prossimo. Quindi nella prossima puntata, l’ex compagno di Belen Rodriguez lascerà la casa, almeno come fa sapere Edoardo. Si tratta di un’indiscrezione bomba, che mette anche in discussione televoto e tutto il resto del regolamento.

Salatino : “non ce la faccio più , voglio uscire”

Tavassi : “non te lo diranno mai , devi fare come ha fatto Antonino ,lo ha chiesto in confessionale e ha rivenuto l’ok per lunedì prossimo”

Salatino :”eh pure io, ho chiesto pure di uscire stasera” #gintonic #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/ZrBgqVWkDy — Luka El Niño (@therealking990) December 19, 2022

Luca ha chiesto di uscire dalla Casa

Salatino ha svelato di averlo chiesto anche lui, addirittura per uscire direttamente nella serata di ieri, ma a quanto pare il GF Vip non glielo avrebbe concesso. Dagli ultimi discorsi fatti nella Casa, dunque, sembrerebbe che dopo Natale, nella puntata del 26 dicembre, dovrebbero uscire ben due Vipponi, ovvero Luca Salatino e Antonino Spinalbese, anche perchè quest’ultimo deve subire un’operazione.