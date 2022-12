Il Paradiso delle signore trama 23 dicembre: svolta inattesa tra Vittorio e Matilde

Nella puntata del 23 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio e Stefania torneranno a vivere insieme. Gloria si vedrà costretta ad assistere a questa scena senza poter proferire parola a riguardo. La cosa, chiaramente, le genererà un forte turbamento.

Tra Matilde e Vittorio, invece, ci sarà un epilogo inatteso. Il direttore dello shopping center riuscirà a convincere la donna a posare per la nuova collezione del Paradiso e ci sarà un colpo di scena. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Armando mette Vito spalle al muro al Paradiso delle signore

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 23 dicembre, sarà molto avvincente. Gloria si vedrà costretta ad accettare il riavvicinamento tra Ezio e Veronica. I due hanno deciso di fare la pace, pertanto, per la donna non ci sarà più alcuna speranza di riconquistare Colombo. La cosa sembrerà turbarla parecchio e anche Ezio non sarà sereno al 100%.

Vito, dal canto suo, riuscirà a convincere Maria a prendere un appuntamento con lui. Nel luogo prestabilito, però, si presenterà Armando. Il capo magazziniere ha cominciato a fare delle indagini sul suo conto in quanto ha capito che il suo passato cela dei segreti. A tal riguardo, metterà il giovane con le spalle al muro e lo inviterà a dire la verità su cosa nasconde. Vito sarà onesto con Armando o continuerà a mantenere i suoi segreti?

Spoiler 23 dicembre: epilogo per Matilde e Vittorio

Intanto, nella puntata del 23 dicembre del Paradiso delle signore, vedremo che anche Ferdinando si troverà a fare delle scoperte inattese. Grazie ad una battuta troppo leggera della Gramini, infatti, l’uomo si renderà conto che esistano dei segreti che riguardano Flora. A tal riguardo, comincerà ad interrogarsi sulla faccenda e anche sul ruolo di Ludovica in tutto ciò.

Vittorio, infine, riuscirà a convincere Matilde a posare per il grande magazzino. La donna si cimenterà nel ruolo di modella e la cosa darà luogo a delle conseguenze inattese. Tra i due, infatti, ci sarà un epilogo inaspettato. L’appuntamento con Il Paradiso delle signore torna regolarmente in onda lunedì 26 dicembre. La soap opera, infatti, non andrà in ferie in nessun giorno quest’anno. Dopo la lunga pausa di due settimane dovuta ai Mondiali di Calcio, infatti, la Rai ha deciso di non dare luogo ad ulteriori blocchi della fiction tanto amata e seguita.