Oroscopo 21 dicembre 2022: Vergine intransigenti, Pesci dubbiosi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 dicembre invitano i Gemelli ad accogliere le novità in arrivo. I Bilancia vivranno alti e bassi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per iniziare un nuovo progetto o per consolidare dei rapporti. Siano essi di natura professionale o di natura personale, la cosa importante è non perdere di vista i vostri obiettivi.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 21 dicembre vi invitano ad essere più consapevoli. Spesso tendete a prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa, cercate di dare tempo al tempo.

Gemelli. In amore ci sono delle novità in arrivo. Chi è alla ricerca di emozioni forti, potrebbe presto essere accontentato. Non lasciate nulla al caso e siate un po’ più lungimiranti.

Cancro. L’amore procede a gonfie vele. Cercate di essere un po’ più risoluti e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Dal punto di vista professionale ci sono delle gratifiche in arrivo.

Leone. Giornata molto produttiva e interessante per voi. In amore siete favoriti e sul lavoro ci sono delle belle gratifiche e soddisfazioni. L’impegno che ci avete impiegato vi sarà ricompensato.

Vergine. In questo periodo le persone che vi circondano farebbero bene a non andarvi contro. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Siete molto determinati e sicuri di voi, non vi arrendete.

Previsioni 21 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alti e bassi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Meglio essere determinati e prendere di petto certe situazioni. Soprattutto in ambiti professionale dovreste osare un po’ di più.

Scorpione. Se una persona vi ha deluso, cercate di essere espliciti e di parlare chiaramente di tutte quelle cose che non vi stanno bene. La cosa importante è mantenere sempre la calma.

Sagittario. Siate un po’ più pazienti. Nella vita è necessario dare tempo al tempo e vedrete che tutti i nodi verranno gradualmente al pettine. Giornata piena di sviluppi anche sul fronte relazionale.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 dicembre vi invitano ad osare. L’annata si concluderà con una bella sorpresa per voi, quindi non esitate a fare qualche passo importante.

Acquario. Giornata da prendere con le pinze quella odierna. Siete un po’ irascibili, pertanto, è probabile che possiate incappare in qualche piccolo scontro, soprattutto in ambito familiare.

Pesci. Chi si trova a dover prendere delle decisioni importanti potrebbe vivere qualche turbamento. Siete indecisi sul da farsi e la cosa vi genera sempre un po’ di tensioni. Cercate di mantenere la calma.