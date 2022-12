Lorenzo e Claudia, è arrivato il giorno tanto atteso: la Dionigi ricoverata “Ci siamo”

Lorenzo e Claudia genitori:la Dionigi in ospedale ricoverata

Manca davvero pochissimo per il lieto evento di Claudia e Lorenzo. La coppia aspetta il loro primo figlio e da ore l’ex tronista di Ued sta monitorando il tutto sui social.

Infatti, Riccardi sta aggiornando i fan continuamente sperando di dare presto il lieto annuncio quanto prima. Tra poche ore sicuramente lui e la sua dolce metà potranno abbracciare la loro bambina. Ma andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo

Claudia Dionigi in ospedale: manca poco

Lorenzo insieme alla sua compagna da stamattina sono in ospedale. Al momento non ci è capito se Claudia ha iniziato le doglie o ha perso le acque. Quel che è certo è che tra poche ore abbraccerà per la prima volta la sua bambina.

A farlo sapere proprio Riccardi che ha confermato manca poco. Nello stesso tempo, rimasto in ospedale, sta monitorando il tutto facendo sapere che l’attesa è ancora lunga. Nella sua ultima ig stories postata sul proprio account ha inoltre scritto che ci vuole tempo. Nel suo viso è impossibile non notare la commozione e l’ansia per il momento, d’altronde come dagli torto: tra poco la sua vita verrà stravolta per sempre. Al momento non possiamo far altro che augurare ai due un forte in bocca al lupo.

Gli ultimi aggiornamenti sulla gravidanza

Claudia Dionigi di recente aveva condiviso sui social l’ecografia della piccola e aveva raccontato qualche dettaglio in più sulla bimba: “Baby Cobrina è già pronta in posizione che spinge, pesa 2,950 kg ed è lunga 49 centimetri”.

E a settembre l’influencer, pubblicando sui social un’altra ecografia della bimba in arrivo, aveva raccontato: “Baby C sta benone, è una bella bambina, ed è uguale al padre! Praticamente ha preso il mio mento e forse la bocca”. “1.3 kg di somiglianza con papà”, aveva commentato Lorenzo Riccardi.