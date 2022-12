Giaele De Donà non sta bene: le sue condizioni preoccupano anche il GFVip, cosa sta succedendo

Sembrerebbe che Giaele De Donà non sta vivendo un periodo sereno in casa e a dimostrarlo è anche il drastico calo di peso. La concorrente infatti da quando è entrata al GFVip ha perso molti chili e tale situazione la sta preoccupando.

Ad accorgersene anche gli autori che hanno deciso di prendere provvedimenti. C’è da precisare che non è la sola ad aver perso chili, dato i cambi di abitudini diversi ma quello che le sta accadendo è differente…

Giaele De Donà chiede al GFVip di fare delle analisi

Comunque Giaele ha detto che ha chiesto di poter fare delle analisi perché si è resa conto di essere dimagrita troppo e se ne sono resi conto anche gli autori, e pensa che possa essere la tiroide #GFvip — Paola. (@Iperborea_) December 4, 2022

Giaele, già alcune settimane fa, aveva richiesto agli autori di poter fare degli esami per la tiroide, associando il suo dimagrimento proprio a questa sua problematica. Anche lo scorso novembre, la concorrente aveva parlato di questo suo problema di salute durante una prova legata al canto. Stamattina, dopo aver fatto richiesta, a quanto pare la gieffina ha fatto le dovute analisi per farsi controllare.

La Donà molto probabilmente anche prima di entrare in casa aveva questo problema. che tra l’altro è comune a molte donne. C’è da dire che di solito si risolve con una pillola adesso però bisognerà vedere cosa dicono le analisi

Il flirt con Antonino

Nelle prima settimane di messa in onda del GFVip la Donà è stata al centro dell’attenzione per il suo flirt con Antonino. Un avvicinamento durato pochissimo ma che ha scatenato tanto gli utenti in rete. Tra di loro non si è capito se c’è stato qualcosa dietro al famoso puff ma in tanti credono di si. Inoltre, bisogna ancora capire cosa ne pensa il marito che da casa ha sempre assistito a tutto.