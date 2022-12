George Ciupilan spiazza sulla sua ex, vederla al GF Vip l’ha scombussolato: inaspettata confessione

Nella puntata di ieri del GF Vip c’è stato l’ingresso nella casa della ex di George Ciupilan. Samara Tramontana si è confrontata con lui e i due sono apparsi ancora molto complici. Dopo la messa in onda, infatti, il concorrente si è lasciato andare a delle confidenze inattese.

Chiacchierando con alcuni compagni d’avventura, infatti, ha ammesso di nutrire ancora un interesse per lei. Inoltre, ha svelato anche che gradirebbe averla tra i nuovi concorrenti. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

George scombussolato dopo aver visto la ex al GF Vip

George Ciupilan è sicuramente tra i concorrenti del GF Vip più apprezzati dal pubblico da casa. L’incontro di ieri con la sua ex fidanzata, poi, ha colpito molto gli spettatori. Malgrado la relazione tra loro sia giunta al capolinea, infatti, i due sono apparsi ancora molto complici ed in sintonia. Dopo la puntata, infatti, il concorrente si è lasciato andare ad uno sfogo. in cui ha fatto confidenze inedite.

Il protagonista ha spiegato di essere andato un po’ in confusione dopo averla vista. L’incontro, infatti, gli ha fatto riaffiorare alcuni ricordi, che adesso non riesce a reprimere e a nascondere. In seguito, poi, ha svelato di nutrire ancora un interesse per lei. Samara è una bellissima ragazza, che ancora oggi esercita il suo fascino su George. Ciupilan, però, prima di fare qualunque cosa, vorrebbe sapere se la giovane sia fidanzata oppure no.

Ciupilan fa delle inedite confessioni

Come se non bastasse, poi, George Ciupilan ha anche svelato che avrebbe tanto piacere ad avere la sua ex fidanzata nella casa del GF Vip in qualità di concorrente. Prossimamente nella casa ci saranno dei nuovi ingressi e, tra di essi, potrebbe esserci proprio Samara. Al momento, però, si tratta solo di una supposizione, in quanto non è arrivata ancora nessuna notizia cera a riguardo.

George ha ammesso che non si aspettava di vedere la ragazza nella casa, per tale motivo è rimasto totalmente spiazzato. Inoltre, non credeva neppure che vederla gli avrebbe generato queste sensazioni così forti. Nel caso in cui la Tramontana dovesse entrare nella casa del GF Vip, George cambierebbe molto il suo modo di fare. Lui stesso ha ammesso che cambierebbe tutto se dovesse relazionarsi con una persona che, evidentemente, gli piace ancora molto.