Uomini e donne oggi, Armando alza i toni: sfiorata la rissa

Uomini e donne oggi: Armando e Antonella ai ferri corti piovono accuse pesanti

Una puntata molto movimentata quella appena terminata a Uomini e donne. Protagonista Armando Incarnato che ha avuto una lunga e forte discussione con Antonella e Luca. Tutto è partito da delle dichiarazioni di Cristina.

La dama ha ammesso di essere ancora interessata ad Incarnato ma quest’ultimo non credendola è andato su tutte le furie. Inoltre, il cavaliere napoletano ha dichiarato di essere ancora interessato ad una vecchia conoscenza ma di voler capire prima certe cose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Alla fine sia Tina che Gianni hanno cercato di capire a chi si riferisse Armando e a fine discussione è venuto fuori il nome di Antonella. L’ex tronista ora partecipante del parterre degli over sta conoscendo Luca e tra i due tutto sta procedendo alla grande. Infatti, Maria ha chiesto loro se sono nati sentimenti importanti ma al momento di tratta solo di una conoscenza. Insomma, al racconto della coppia si è unito Armando che nel giro di pochi secondi ha rovinato tutto.

Rissa sfiorata a Uomini e donne

Il cavaliere ha accusato la giovane di essere falsa e di stare nel programma solo per i suoi interessi. Vuole fare carriera e prima che chiudesse con lui ha raccontato di avere un piano per stare al centro. Di conseguenza questo interesse per Luca sarebbe finto.

Tra Armando e Antonella c’è stato un duro confronto a toni alti e parole pesanti. Incarnato non è stato clemente con la dama e come sempre ha usato paroloni, sottolineando che non ha paura di nessuno. Inoltre, Antonella ha raccontato anche alla redazione che in passato quando si sono visti tra di loro c’è stato un bacio ma Armando le avrebbe detto di nasconderlo alla De Filippi.

Dichiarazioni smentite da Incarnato che ha continuato a negare quanto appena detto dalla dama. Un botta e risposta continuo con intervento di Gianni che ha accusato il cavaliere napoletano. Alla fine c’è mancato poco per un scontro fisico, Antonella si è alzata dalla sua sedia e si è diretta per un faccia a faccia verso Armando.