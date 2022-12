Uomini e Donne spoiler 21 dicembre: figuraccia per Biagio, Federico si sbilancia

Nella puntata del 21 dicembre di Uomini e Donne ci sarà spazio per mandare in onda l’ultima parte della registrazione cominciata lunedì scorso. In tale occasione, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno del talk show di Maria De Filippi.

La trasmissione, poi, andrà in ferie, e dovrebbe tornare regolarmente in onda da lunedì 9 gennaio 2023. Nella messa in onda in questione si parlerà di Biagio Di Maro e anche di Federico Dainese, Vediamo tutto quello che accadrà.

Biagio bidonato a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 21 dicembre di Uomini e Donne ci sarà spazio per parlare di Biagio Di Maro. Il cavaliere proverà a corteggiare Paola, ma riceverà da lei un clamoroso due di picche. In particolare, l’uomo le farà recapitare in camerino una rosa e una bottiglia di vino. Tale gesto, però, non sarà affatto gradito dalla donna in questione, la quale snobberà drasticamente la gentilezza dell’uomo.

In studio, poi, la protagonista spiegherà di non essere interessata ad approfondire la sua conoscenza. Sulla faccenda interverrà anche Silvia, la quale non potrà fare a meno di attaccare duramente il suo ex. Spazio, poi, per il trono classico, Con grande delusione dei telespettatori, in questa puntata non si parlerà né di Federico Nicotera né, tanto meno, di Lavinia Mauro. I due, infatti, non entreranno neppure in studio. Molto probabilmente si stanno preparando per le scelte.

Spoiler 21 dicembre: caos al trono di Federico

Durante la puntata del 21 dicembre di Uomini e donne si parlerà di Federico Dainese. Il ragazzo è stato assente nelle scorse puntate in quanto risultato positivo al covid. Per tale ragione, il suo percorso è andato un po’ in stand-by. Ad ogni modo, adesso riprenderà alla grande. Il ragazzo, infatti, è uscito sia con Elena sia con Vincenza. Specie con quest0ultima si è trovato molto bene.

In studio, infatti, i due si confronteranno e non potranno fare a meno di dirsi più che soddisfatti per il punto in cui sono arrivati. Della faccenda, chiaramente, non resterà molto contenta Elena. La ragazza, infatti, non esiterà a prendere di mira il tronista accusandolo di non darle abbastanza attenzioni. In studio, dunque, ci sarà un diverbio piuttosto acceso tra la corteggiatrice e il tronista. Quest’ultimo, però, non potrà fare a meno di palesare una decisa preferenza nei riguardi di Vincenza.