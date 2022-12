Uomini e donne, arriva la lieta notizia: Lorenzo e Claudia genitori “E’ nata Maria Vittoria!”

Sembrava non arrivasse mai quel momento eppure poche ore fa Claudia e Lorenzo hanno annunciato la nascita della loro bambina. Da ieri la Dionigi era ricoverata in ospedale in quante sembrava che in momento era vicinissimo, eppure è passata un’altra giornata. Ma ore, è tutto finito e finalmente ha tra le sue braccia la sua dolce figlia.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno condiviso i momenti più importanti della gravidanza della loro primogenita con i fan, postando ogni cosa sui social. Dalle visite, alle ecografie, ai controlli e, anche nella giornata del 20 dicembre hanno avvertito i loro follower di essere diretti in ospedale, per il ricovero.

E’ nata la figlia di Claudia e Lorenzo

Nella notte di mercoledì 21 dicembre, gli ex protagonisti di Uomini e Donne sono diventati genitori di Maria Vittoria. La coppia ha annunciato il lieto evento, attraverso una storia scritta proprio da Lorenzo.

Nella giornata di ieri il ragazzo è apparso molto in ansia e preoccupato, sia per la compagna ma anche per la bambina. Fortunatamente, nonostante il travaglio sia durato tantissimo tutto è finito bene.

Uomini e donne: il percorso dei due ex paertecipanti

Lorenzo Riccardi era arrivato a Uomini e Donne, presentandosi come corteggiatore di Ludovica Valli e, in seguito, aveva tentato di fare breccia nel cuore di Sara Affi Fella. Dopo non essere stato scelto dalle due, Maria De Filippi aveva deciso di dargli la possibilità di fare il tronista

In quell’occasione, Lorenzo aveva lasciato la trasmissione con Claudia Dionigi. Dal 2019, i due influencer fanno coppia fissa e si sono dimostrati, fin da subito, innamorati. A confermare il tutto la decisione di avere un figlio e la nascita di poche ore fa di Maria Vittoria. Entrambi sono al settimo cielo.