GF Vip clamorosa segnalazione su Dana Saber, fa la escort? Spuntano screen (FOTO)

Dana Saber è una nuova concorrente del GF Vip. Il suo ingresso in casa ha scombussolato di parecchio gli equilibri, sia dentro sia fuori l’abitazione. Sul suo conto, infatti, stanno trapelando tante segnalazioni alquanto inaspettate.

Nello specifico, pare che la donna sia una rinomata escort che lavora a Milano e non solo. A riprova di ciò ci sono anche degli screen riportati dall’influencer Amedeo Venza. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le segnalazioni su Dana Saber: ecco gli screen

Nel corso della precedente puntata del GF Vip ci sono stati dei nuovi ingressi e tra questi ha varcato la soglia della porta rossa anche Dana Saber. La donna si è subito relazionata con Antonino asserendo di aver avuto un incontro in passato con lui. Tra i due, però, non è mai successo nulla di più di semplici gesti di galanteria da parte di lui. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento in queste ore sono alcune segnalazioni che stanno trapelando sul conto della ragazza.

Amedeo Venza ha dichiarato tra le sue Instagram Stories di essere venuto in possesso di informazioni piuttosto compromettenti sul conto della giovane. In seguito, poi, ha divulgato alcuni screenshot di utenti che dichiarano di conoscere molto bene Dana. Le persone in questione hanno insinuato che la giovane svolga la professione di escort. A conferma di ciò sono stati mandati anche gli screen di alcune conversazioni intercorse tra la donna e alcuni presunti clienti. (Continua dopo le foto)

La concorrente darà spiegazioni al GF Vip

In tali contenuti, Dana Saber si organizza con questi presunti clienti in merito al luogo dell’appuntamento e a faccende economiche legate alle prestazioni. Amedeo Venza, però, ci ha tenuto a precisare di dissociarsi da queste segnalazioni, in quanto si è limitato semplicemente a rendere pubblici dei contenuti che stanno circolando sul web da un po’ di ore.

Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, anche perché Dana è reclusa all’interno della casa del GF Vip, pertanto, non è ancora a conoscenza di tutto il putiferio che si sta scatenando fuori. Nel corso della prossima puntata del reality show, prevista per lunedì 26 dicembre, è probabile che Alfonso Signorini chieda alla giovane qualche spiegazione a riguardo. Non resta che attendere nell’attesa di capire se emergono altre informazioni su questa intricata vicenda.