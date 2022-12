Antonella Fiordelisi sconvolge i fan: “Senza di voi mi sarei suicidata”

Antonella Fiordelisi continua a far scatenare polemiche all’interno della Casa. Nella giornata di ieri per la gieffina è arrivato un aereo da parte dei fan con una dedica.

Una sorpresa che ha molto emozionato la giovane, ricevendo però nello stesso tempo una frecciatina da parte di Tavassi. In tutto ciò un’affermazione da parte dell’influencer salernitana ha scatenato i fan. Ecco cosa è successo.

Antonella Fiordelisi, quella frase infelice divide il web

Sono tantissimi gli aerei ricevuti finora da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia del Grande Fratello Vip ne ha ricevuti altri due nella giornata di ieri. Sulla casa è sorvolato prima quello per Edoardo che diceva: “Edo, no silenzi e paure. Fidati di Antonella Fiordelisi”. Subito dopo è arrivato quello per Antonella: “Antonella no esagerazioni. Capisci Edoardo”.

Tutti i consigli ricevuti sono stati apprezzati dall’influencer che ringraziandoli si è lasciata andare purtroppo ad una frase infelice. Infatti, ha dichiarato. “Ma meno male che ci siete voi. Sennò io qua ero già depressa, mi suicidavo“. Queste sue parole, che possiamo dire hanno diviso il web. Molti utenti, non hanno gradito la reazione dell’ex schermitrice.

“Ma menomale che ci siete voi, che io sennò qua ero già depressa, mi suicidavo” No vabbè, lei è proprio imbarazzante 🥶#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/gisCbmVDHX — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

Grande Fratello ViP è polemica per la Fiordelisi

Sul web come detto in precedenza in tanti si sono divisi. Le parole di Antonella per molti utenti sono davvero fuori luogo, anche perchè in casa non sembra che stia vivendo tutto questo malessere.

Inoltre, se veramente lo fosse, nessuno la costringe a stare nel reality. A tutto ciò si aggiunge anche la presenza del suo fidanzato Edoardo che nonostante i suoi comportamenti, riesce sempre a starle accanto e a darle ottimi consigli. Insomma, per qualcuno questa reazione è davvero fuori luogo. Non trovate?