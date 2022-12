Ex coppia di Uomini e Donne ufficializza la rottura, lei sbotta: “Sono libera di…” (FOTO)

In queste ore, un’ex coppia di Uomini e Donne ha annunciato la rottura definitiva. Le persone in questione sono Sara Shaimi e Sonny Di Meo. I due si conobbero nel programma di Maria De Filippi e decisero di intraprendere un percorso di vita insieme.

Le cose, però, non sono andate nel modo sperato e, da un po’ di tempo a questa parte, la loro relazione stava cominciando a dare segni di cedimento. Dopo innumerevoli segnalazioni e supposizioni a riguardo, è arrivata finalmente la conferma da parte dell’ex tronista.

Ex coppia di Uomini e Donne scoppiata: il chiarimento di lei

L’ex coppia di Uomini e Donne formata da Sara Shaimi e Sonny DI Meo ha annunciato la rottura definitiva. A spendere delle parole a riguardo è stata la ragazza. Era da diverso tempo che si vociferava di una possibile crisi tra loro. In questi giorni, infatti, sul web stavano cominciando a trapelare delle segnalazioni sul conto della Shaimi, la quale pare sia stata avvistata in dolce compagnia.

Ebbene, dopo innumerevoli pettegolezzi a riguardo, Sara ha deciso di fare un po’ di chiarezza. Nello specifico, la donna ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha esortato tutti coloro i quali si affannano a divulgare segnalazioni sul suo conto che è tutto inutile. La sua storia con Sonny è giunta al capolinea da un po’ di tempo, pertanto, adesso lei è una donna totalmente libera di viversi la sua vita come meglio crede. (Continua dopo la foto)

I gossip su Sara e Sonny, lui silenzioso

Questo chiarimento è stato doveroso poiché in molti stavano cominciando ad attaccare la ragazza credendo di farle un dispetto. La verità, però, è che l’ex coppia di Uomini e Donne è scoppiata. I due già vissero una crisi un po’ di tempo fa, periodo in cui fu diffusa la voce della loro separazione. Le cose, però, sembravano essere migliorate, sta di fatto che i due decisero di fare la pace.

Dopo diversi tira e molla, però, adesso la situazione sembra essere piuttosto definitiva. Sara e Sonny hanno interrotto definitivamente la loro storia e sono due persone totalmente libere. Se la ragazza ha voluto comunque spendere qualche parola per commentare l’accaduto, lo stesso non può dirsi per l’ex corteggiatore. Sonny, infatti, non ha speso nessuna parola per intervenire sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se lo farà.