Chiara Rabbi ha dimenticato Davide Donadei con un volto molto noto? Ecco chi

In questi giorni si è molto parlato di Chiara Rabbi e di Davide Donadei. Questo, chiaramente, perché il ragazzo è appena diventato un concorrente del GF Vip. La storia tra i due è volta al termine pochissimo tempo fa, pertanto, pare che tra loro ci siano ancora degli strascichi piuttosto irrisolti.

In verità, però, sembra proprio che anche Chiara abbia voltato pagina. In questi giorni, infatti, è stata avvistata in compagnia di una persona alquanto famosa. A dare notizie maggiori sulla faccenda è stato il settimanale Chi. Vediamo cosa è emerso.

Le segnalazioni su Chiara Rabbi

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 21 dicembre, è presente un articolo riferito a Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due hanno interrotto da poco la loro relazione per volere di lui. Lei è stata molto male e, in più occasioni, ha palesato il suo rammarico per come siano andare le cose. Adesso, però, sembra che la situazione sia drasticamente cambiata.

Chiara, infatti, è stata beccata in compagnia di una persona molto famosa. Nello specifico, stiamo parlando di un volto che ha fatto parte di Amici, ovvero, il cantante Deddy. I fan avevano già notato degli strani movimenti sui social. Nello specifico, i due avevano cominciato a seguirsi e anche le rispettive fanpage si sono scambiate like e commenti di approvazione. Questo aveva contribuito a far sorgere dei sospetti. La faccenda, però, si è evoluta ulteriormente.

L’ex di Davide Donadei sta con uno di Amici? Chi svela tutto

Nello specifico, infatti, in queste ore sul magazine Chi è trapelata una nuova segnalazione. Chiara Rabbi e Deddy. I due sono stati beccati a passeggiare insieme per le vie di Milano nel corso del week-end appena trascorso. I fan della ragazza, allora, hanno subito cominciato a fare delle domande all’ex di Davide Donadei. In molti hanno dichiarato di aver notato qualcosa di diverso nei comportamenti della ragazza.

Chiara sembra avere negli occhi una luce e un bagliore diversi rispetto a prima, pertanto, pare che qualcosa bolla in pentola. Per il momento, però, la giovane non ha voluto dare nessuna spiegazione a riguardo. La Rabbi non si è sbilanciata, forse perché non è ancora sicura di come possa evolvere la situazione. Ad ogni modo, non resta che attendere per saperne di più.