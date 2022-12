Il Paradiso delle signore trama 26 dicembre: Marcello incastra Umberto, Vittorio fa una scoperta

Lunedì 26 dicembre andrà in onda un normale e consueto appuntamento con Il Paradiso delle signore. La soap opera di Rai 1, infatti, contrariamente agli altri anni non andrà in pausa nel periodo delle festività.

Ebbene, nella puntata di oggi vedremo che Marcello architetterà un piano per incastrare Umberto e, al contempo, fare felice Adelaide. Vittorio, invece, farà una scoperta su Roberto. Matilde prenderà una decisione molto importante.

Vito fa una sorpresa a Maria al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 26 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Clara sarà molto reticente con Don Saverio. La ragazza, infatti, non gli rivelerà di aver cominciato a gareggiare in bicicletta, poiché sa che lui sarebbe sicuramente contrario. Il manifesto pubblicitario del grande magazzino sarà visibile a tutti e le veneri commenteranno le immagini extrapolate. Tutte saranno molto entusiaste del lavoro svolto da Matilde. Per l’occasione, inoltre, la Frigerio ha deciso di indossare un abito disegnato da Maria.

Vittorio, dal canto suo, si troverà a fare una scoperta su Roberto. Chi è il partner misterioso che lo accompagna? In merito a Vito, invece, il ragazzo sarà profondamente dispiaciuto con Maria per aver saltato l’appuntamento che si erano dati. A tal riguardo, per farsi perdonare, organizzerà una sorpresa alla fanciulla. Riuscirà a riconquistare la sua fiducia? Non resta che attendere per scoprirlo.

Trama 26 dicembre: il piano di Marcello

Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Matilde e Vittorio il clima diventerà sempre più caldo. Nel corso della puntata di lunedì 26 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che la donna si renderà conto di essere molto coinvolta da Conti, pertanto, deciderà di lasciarsi andare e di lasciarsi travolgere da questo momento così passionale. Marcello, dal canto suo, capterà un affare per mettere con le spalle al muro Umberto.

Se dovesse riuscire nel suo intento riuscirà a soffiare un accordo molto importante al commendatore e, allo stesso tempo, accontenterà Adelaide nella sua opera di vendetta contro il cognato. Nel frattempo, però, Barbieri continuerà ad insistere nella speranza di riuscire a riconquistare il cuore di Ludovica. La ragazza è stata alquanto categorica nei suoi confronti, in quanto ha ammesso di non voler avere più nulla a che fare con lui e di essere legata solo a Ferdinando. Ma le cose potrebbero cambiare? Staremo a vedere.