Alfonso Signorini, sapete quanto guadagna al GFVip? Uno schiaffo alla miseria

Il successo del reality di Canale 5

Entrato al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista nelle edizioni di Ilary Blasy, Alfonso Signorini è riuscito a rubarle il posto e diventare uno dei conduttori più amati del reality.

Da tempo, il direttore di Chi è al timone del famoso programma condotto sulla rete ammiraglia. Nonostante le polemiche e le critiche, il noto giornalista continua a prendere consensi. Ma sapete quanto guadagna al GFVip? Non ci crederete mai…

Svelato il cachet di Alfonso Signorini al GFVip

Come detto in precedenza oltre ad essere il direttore di Ci, il noto conduttore televisivo è anche al timone del GFVip. L’uomo è riuscito così a far diventare un lavoro le sue grandi passioni, collezionando tra l’altro una serie di successi. Riguardo al ruolo che ha nel programma di Canale 5 da giorni è iniziata a circolare una strana voce sui suoi compensi.

Tra l’altro hanno anche fatto molto discutere quelli di Sonia Bruganelli, che nel solo ruolo di opinionista percepirebbe circa 12 mila euro a puntata. Lo stesso vale anche per il presentatore, anche se precisiamo si tratta solo di rumors. Sul web si parla di circa 15 mila euro a puntata e quindi di 30 mila peri l doppio appuntamento settimanale.

Calcolando che il realty dovrebbe giungere al termina ad aprile conduttore guadagnerebbe cifre davvero folli, come qualcuno ha sottolineato un vero schiaffo alla miseria. Parliamo quindi di più di un milione di euro.

Sospeso il doppio appuntamento del reality

Il Grande Fratello Vip continua il suo successo e nelle prossime settimane, data la lunga durata del reality ci saranno tanti nuovi ingressi. Al momento il doppio appuntamento è sospeso, infatti, il programma tornerà in onda il prossimo lunedì. Stando alle anticipazioni, per il doppio appuntamento dovremmo aspettare la fine di gennaio 2023. Al momento non ci resta altro che accontentarci.