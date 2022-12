Eva Henger da infarto, l’ex porno diva regala emozioni proibite da una sala cinema: I fan, “Viene meno anche il respiro”

Dopo il brutto incidente che l’ha interessata lo scorso anno, Eva Henger è tornata più in forma che mai. L’ex porno diva infatti grazie alla tanta riabilitazione è riuscita a rimettersi in piedi e come si vede da questi scatti a regalare nuovi emozioni al suo pubblico maschile

Alla soglia dei 50 anni, la Henger mostra ancora un fisico pazzesco che può far invidia anche ad una ragazzina. Eva è di una bellezza disarmante e come ha sottolineato qualche fan pare che il tempo per lei si sia fermato.

Eva Henger regala emozioni da una sala cinema: fan in delirio

Direttamente da una sala cinema, dove Eva ha precisato che ama tanto andare, ha deciso di regalare nuove emozioni. La Henger si è spogliata in diretta mostrandosi con addosso un mini completino intimo di pizzo nero. Un reggiseno che mette in evidenza tutto ciò che madre natura le h a donato e girandosi di spalle un Lato B che fa davvero sognare.

Inutile dire la reazione dei fan davanti a tanta bellezza che come qualcuno ha aggiunto fa mancare davvero il respiro. E come dargli torto, il suo fisico sembra davvero statuario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Accanto alle foto da lei postate, Eva ha scritto una breve didascalia. Mi piace andare al cinema, perché è tutto così grande che ti risucchia, ti permette di fuggire dalla vita di tutti i giorni.” “I like going to the movies, because it’s all so big that it sucks you in, it allows you to escape from everyday life.”

Questo sicuramente perchè a causa del Covid e dell’incidente che l’ha interessata per un lungo tempo non è potuta andare. Quello che possiamo dire però è che questo ritorno ha riacceso le fantasie di molti. Voi non trovate?