Antonella Fiordelisi minaccia Edoardo, pubblico indignato: Ma la dignità di questo ragazzo? (video)

La scorsa notte Antonella Fiordelisi ha pronunciato delle parole molto forti contro Edoardo Donnamaria.

I due hanno da poco fatto la pace, dopo aver preso la drastica decisione di lasciarsi. Le cose sembrano andare bene, tuttavia, l’influencer ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro che possiamo dire non sono molto piaciute al popolo web.

L’influencer salernitana minaccia Edoardo: web in rivolta

Antonella Fiordelisi regala perle ogni giorno ma pare che in questi ultimi alcune sue affermazioni non stanno proprio piacendo. A confermarlo sono i tanti tweet in rete che non sono a suo favore. Dopo aver preso in giro Oriana nella casa svestendosi e strusciandosi ad Antonino, ecco che la scorsa notte ha detto parole ad Edoardo poco carine.

Dopo il litigio tra i due nei giorni scorsi, la coppia ha fatto pace. A tal riguardo, però la Fiordelisi ha messo in allarme il fidanzato. Nel dettaglio gli ha detto che se si fosse comportato in modo errato nei suoi confronti, sarebbe stato lui a sbagliare, pertanto, avrebbe meritato di essere trattato male. Insomma, sarebbe capace di vendicarsi.

Edoardo ancora una volta deluso da Antonella

Donnamaria ha risposto stizzito, chiedendole se fosse una minaccia. La clip di questo istante è diventato virale e sul web tanti utenti si sono detti assolutamente basiti per il comportamento e le affermazioni pronunciate dall’influencer.

Al giorno d’oggi, infatti, sembra assurdo che in amore si assumano simili comportamenti. In molti, infatti, non riescono a comprendere come faccia Edoardo a sostenerla e soprattutto ad accettare certi suoi comportamenti.