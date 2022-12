Antonino Spinalbese dichiarazione inattesa a Belen al GF Vip: la frase che nessuno si aspettava

In queste ore, Antonino Spinaòbese è tornato a parlare di Belen Rodriguez. Nell’ultimo periodo, la modella argentina sta diventando un argomento di punta nella casa del GF Vip. Tuttavia, in questa circostanza le parole adoperate dallo spezzino hanno lasciato tutti senza parole.

Il parrucchiere stava parlando di sua figlia e dello splendido legame che ha con lei. In seguito, poi, non ha potuto fare a meno di tirare in ballo la sua ex compagna spiazzando tutti.

Antonino torna a parlare di Belen al GF Vip

Antonino Spinalbese ha fatto delle dichiarazioni inedite su Belen Rodriguez nella casa del GF Vip. Il giovane stava parlando di quanto gli manchi sua figlia Luna Marì e dello splendido legame che ha instaurato con lei. Il protagonista ha parlato del momento in cui la piccola è venuta alla luce ed ha ammesso di averci messo un po’ di tempo prima di realizzare tutto. Nel momento in cui ha visto la sua bambina, però, è letteralmente impazzito.

La piccola, infatti, ha i capelli biondi è gli occhi di un azzurro chiarissimo. Queste caratteristiche la rendono agli occhi di Antonino una bimba davvero stupenda. Ad ogni modo, il parrucchiere ha ammesso di essere anche piuttosto preoccupato. Nello specifico, ha detto che quando sarà grande dovrà metterle accanto delle guardie del corpo per “proteggerla” dalle grinfie di tutti gli uomini che vorrebbero saltarle addosso. Ebbene, è stato questo il momento in cui ha tirato in ballo la Rodriguez.

La frase inattesa di Spinalbese sulla Rodriguez e lo scivolone di Oriana

A tal proposito, Antonino ha pronunciato la seguente frase: “Se Luna prende da Belen…” Queste parole sono state interpretate in più modi dagli utenti del web. Alcuni ritengono che il ragazzo avesse voluto mancare di rispetto alla sua ex, ma la verità non è questa. In realtà, infatti, dietro le parole di Spinalbese si cela un velato complimento. Antonino, infatti, con tale frase ha voluto dire che, considerando la bellezza della madre, se Luna dovesse prendere da lei allora lui sarebbe “rovinato”.

Questo, però, non è tutto. Restando sempre sulla famiglia di Belen, a commettere uno scivolone in seguito è stata Oriana Marzoli. La donna, infatti, chiacchierando con Daniele Dal Moro ha alluso al fatto che, se volesse, potrebbe conquistare anche Stefano De Martino. La giovane, infatti, ha dichiarato che se i due si conoscessero, il ballerino potrebbe rimanere piacevolmente colpito. Troppo presuntuosa?