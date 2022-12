Funerali Lando Buzzanca, Francesca Della Valle assente “Non partecipo al funerale del’ipocrisia”

Stamattina si sono svolti i funerali di Lando Buzzanca. Il noto attore e comico come tutti sanno si è spento all’età di 87 anni il 19 dicembre. A pochi giorni da natale, è arrivato il triste annuncio per suo figlio che fino a pochi giorni fa cercava verità e lanciava appelli anche nel salotto di Barbara D’Urso.

Ad accoglierlo nella chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo una folla di persone tra personaggi dello spettacolo, familiari, amici e fan. L’unica persona assente è stata la sua compagna Francesca Della Valle che ha deciso di non prendere parte al funerale dell’ipocrisia.

Francesca Della Valle assente ai funerali di Lando Buzzanca

«Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della #verità. La ricerca della #giustizia sarà la mia forza», ha scritto Francesca Della Valle impegnata da tempo in una diatriba col figlio dell’attore Massimiliano.

Ma non solo nel suo lungo sfogo, ha scritto, ho preferito non partecipare al funerale dell’ipocrisia. Il mio amato Lando non avrebbe gradito. Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della #verità.

Mi scuso con le Tv e con la Stampa che mi ha cercato ma ho preferito rimandare ogni mia dichiarazione perché il dolore è immenso, mi spezza la voce. La ricerca della #giustizia sarà la mia forza. Per sempre, amor mio». A corredo del post una foto che la ritrae con l’attore morto domenica a 87 anni. Parole pesanti con forti accuse quelle lanciate dalla donna.

Massimiliano e Francesca: nessun rapporto

Da tempo vanno avanti discussioni e polemiche sul caso Buzzanca. Nel dettaglio la nuova compagna Francesca è sempre stata accusata dal figlio di Lando non volergli far vedere il padre e di averle nascoste molte cose sul suo stato di salute. Dichiarazioni sempre negate dalla donna che si è detta estranea ai fatti.