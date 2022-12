GFVip 7: Avete mai visto Oriana Marzoli prima della chirurgia? Irriconoscibile… (FOTO)

Oriana Marzoli in questo GFVip 7 è diventata nel giro di poco tempo una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione. La sua bellezza e la sua forma fisica hanno scatenato gli ormoni di molti maschietti, di cui alcuni di questi si sono lasciati andare a frasi davvero infelici.

Ora vediamo l’influencer venezuelana perfetta sotto ogni punto di vista, ma dal web sono spuntate alcune sue immagini dove possiamo dire è completamente un’altra persona. Siete curiosi di vederle?

Oriana Marzoli: chi è e come è diventata famosi in Italia

Oriana per chi non lo sapesse è una modella, attrice e influencer venezuelana. Nasce a Caracas nel 1992, ma è in Spagna che prende avvio la sua carriera. Qui infatti partecipa a diversi programmi televisivi, tanto da diventare una vera e propria Reality Star.

La giovane raggiunge la popolarità anche in Italia grazie alla sua storia con Tony Spina. Con il corteggiatore, poi tronista, italiano, Oriana ha avuto una relazione molto tormentata. I due tra separazioni, corna e ritorni, partecipano insieme a molti reality ma alla fine la loro storia finisce definitivamente. Successivamente poi si lega a Ivan Gonzalez ed anche con lui prende parte ad un reality: attualmente però anche la storia con lui è terminata.

L’influencer prima della chirurgia irriconoscibile

Adesso siamo a bituati a vederla sempre perfetta in ogni punto del suo corpo. Con un fisico da urlo, un sorriso smagliante e un lato B da far perdere la testa, Oriana possiamo dire che è davvero una bomba sexy. Ma dietro questa sua bellezza c’è lo zampino della chirurgia o è tutto effetto di madre natura? Beh a togliere ogni dubbio bastano alcune foto… che possiamo dire non mentono affatto.

La Marzoli in queste immagini è totalmente diversa da come appare adesso, infatti alzato zigomi, ha dato qualche punturina alle labbra, ha aumentato il volume del seno e dato una sistematina ai denti…