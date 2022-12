Tata Carla sbrocca contro i concorrenti del GF Vip: “Porca tr…” cosa è successo (VIDEO)

I concorrenti del GF Vip sono stati in grado di far perdere le staffe anche a Tata Carla. La donna, infatti, ha sbroccato pesantemente contro alcuni protagonisti di questo reality show.

Tutto è cominciato nel momento in cui i vivpponi hanno provato a dare una mano in cucina alla “governante”, ma hanno finito solamente per fare dei danni. La protagonista, così, ha perso le staffe. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Lo sfogo di Tata Carla contro i concorrenti del GF Vip

Tata Carla ha sbroccato contro i concorrenti del GF Vip quest’oggi. Il suo ingresso in casa ha generato molto scompiglio. Sin dai primi giorni, infatti, la donna si è intrufolata nelle camere da letto dei vipponi per svegliarli ad un orario decente. Inoltre, in più occasioni li ha redarguiti e spinti ad essere più ordinati e puliti in casa nelle faccende domestiche. Ad ogni modo, se fino a questo momento la nuova arrivata aveva adoperato sempre un tono scherzoso, in queste ore ha perso completamente le staffe.

I concorrenti si trovavano in cucina con lei con la pretesa di darle una mano. In molti, però, non facevano altro che creare solamente confusione. Per tale ragione, la donna ha perso il controllo ed ha cacciato tutti via. I toni adoperati sono stati piuttosto forti, sta di fatto che la protagonista ha pronunciato anche delle parolacce. I vipponi, inizialmente l’hanno presa a ridere, ma in seguito si sono resi conto che la situazione si stesse facendo più seria.

La tata riuscirà a mettere in riga i concorrenti?

Nel suo sfogo, infatti, Tata Carla ha spiegato ai concorrenti del GF Vip che, inizialmente, stesse scherzando, adesso però si è davvero stufata. Secondo il suo punto di vista, infatti, molti partecipanti di questo reality show si comportano in maniera errata e troppo disordinata. La new entry, infatti, ha esortato tutti ad andare a pulire il bagno a riordinare nelle loro camere e a darsi da fare un po’ di più per rendersi utili in casa.

Il video in questione sta facendo il giro del web in queste ore e molti utenti del web sono letteralmente in delirio. In tantissimi, infatti, stanno adorando i modi di fare della tata, la quale non esita a redarguire anche in maniera piuttosto ferrea e severa i concorrenti. Il suo scopo è quelli di renderli un po’ più efficienti e meno pigri, ci riuscirà?