Uomini e donne, registrazione 21 dicembre: un tronista ha abbandonato il trono

Sono appena terminate le registrazioni di Uomini e donne e molto probabilmente l’ultima di quest’anno. Come ci fa sanno sapere gli spoiler un tronista ha abbandonato il programma, mentre agli altri due hanno continuato il loro percorso. Molto della puntata è stata dedicata anche a Gemma che pare sia diventata di nuovo la protagonista del trono over. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Uomini e donne anticipazioni: Chi ha lasciato il trono?

Sulla pagina Uominiedonneclassicoover si legge che ad abbandonare il trono è stato Federico Daianese, ovviamente senza scelta. Il ragazzo ha confessato a Maria di non aver trovato nessuna ragazza che realmente lo interessasse e ovviamente tale decisione ha scatenato il putiferio. Ad andargli contro Gianni e Tina che come in molti ricorderanno hanno sempre criticato alcuni atteggiamenti del ragazzo.

In particolare Sperti ha sempre considerato Daianese superficiale… Cosa ad oggi confermata. Ma non è tutto, le anticipazioni ci fanno sapere anche che l’altro Federico ha ballato con Carola facendo ingelosire Alice.

Lavinia invece ha fatto un’esterna con Alessio Corvino e una con Alessio Campoli. E con quest’ultimo ha organizzato una cena in un ristorante francese in cui i suoi genitori in passato si sono corteggiati. Insomma, un gesto importante

Gemma Galgani di nuovo protagonista al trono over

Nel corso della puntata che ricordiamo da poco è stata registrata e che andrà in onda il prossimo anno dopo le festività, protagonista anche Gemma Galgani. La dama ha deciso di interrompere la conoscenza con Agostino perchè alla fine a lei lui non piace.

Alessandro il signore che abbiamo visto oggi è uscito sia con la Galgani che con Paola. Di Gemma si è vista un’esterna di un aperitivo con lui ma poi il signore è uscito anche con Paola e ha rivelato che con lei c’è stato un bacio. A quanto pare però dopo una lunga discussione si scopre che c’è stato ben altro.