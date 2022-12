Antonino e Giaele, si rompono gli altarini: “Lui minaccia di raccontare tutto”…

Cosa nascondono Giaele e Antonino? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo dopo aver visto i due discutere e parlare di segreti da parte di Spinalbese. Il belloccio del reality, infatti, parla ancora di accordi e di triangoli, scatenando il caos sui social.

A quanto pare, o meglio da quanto si è capito tra lui Oriana e Giaele c’era un accordo che potrebbe presto saltare fuori, dato che si è stufato di prendersi insulti.

Antonino e Giaele litigano ma spuntano fuori segreti

Giaele e Antonino finalmente hanno avuto un confronto. La Donà ha tentato subito di spiegare qual è il suo punto di vista su ciò che sta accadendo tra lui e Oriana. A un certo punto, la donna ha pronunciato una frase che ha fatto decisamente infuriare Spinalbese:

“Dopo tutti i triangoli che hai fatto…”. Infatti, sono bastate queste poche parole per farlo dirigere verso la porta della stanza da letto per poi rientrare un istante dopo e proseguire con la litigata.

Cosa nascondono Giaele, Antonino ed Oriana?

Arrivati a questo punto il coiffer ha perso letteralmente le staffe chiedendole: Che cos’è che mi hai detto Giaele? Dai! Nulla? Vedi… È questa la verità. Che voi volete continuare ad avere, però poi io vi metto in difficoltà. Giaele, io e te sappiamo anche la nostra verità. Ascolta, non fare la furba. Perché se io dovessi fare la stessa cosa che sto facendo con Oriana faresti una brutta figura tu ok? Lo sai benissimo. Quindi non fare la furba. Basta mi tutti quanti rotto le pa..e. Tu, lei e basta, Ginevra no. E Ginevra sai perché applaudiva? Perché non lo sapeva di Oriana” .

La domanda che tutti si stanno chiedendo in queste ore è quale sia il segreto che ha Antonino con Giaele su Oriana. D’altronde anche durante la diretta di lunedì il bel gieffino più volte ha detto alla venezuelana è meglio se sto zitto. Avranno forse un’accordo tutti e tre? E’ successo qualcosa con Giaele nella casa?